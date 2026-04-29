Sjuksköterska till Lung- och Medicinavdelning mag-tarm i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu sjuksköterskor till vår lung- och medicinska mag- och tarmavdelning i Helsingborg. Vår verksamhet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi vill bli fler engagerade kollegor som tillsammans formar framtidens vård.
Hos oss står det personcentrerade arbetssättet i fokus. Du arbetar nära patienten och i team med kollegor från olika professioner, med tillgång till medicinsk expertis inom både lungmedicin och mag-tarmsjukdomar. Verksamheten präglas av kvalitet, kunskap och arbetsglädje.
Avdelningen tillhör verksamhetsområde Specialiserad medicin och består av cirka 60 medarbetare med olika kompetenser. Tillsammans skapar vi en trygg, lärande och prestigelös arbetsmiljö där samarbete är en självklar del av vardagen.
På lungsidan vårdar vi främst patienter med KOL och lungcancer. På mag- och tarmsidan möter vi patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen samt leversjukdomar.
Vi arbetar i moderna, nyrenoverade lokaler med enkelrum för patienterna och tillgång till avancerad medicinteknisk utrustning. Här uppmuntras initiativförmåga, förbättringsarbete och nyfikenhet, med målet att både patienter och medarbetare ska må bra och utvecklas.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ingå i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, dietister och farmaceuter. Tillsammans ansvarar ni för att ge våra patienter en god basal- och specifik omvårdnad.
Vi erbjuder:
• Meningsfull och utvecklande tjänst inom specialiserad medicin.
• Möjlighet till kompetensutveckling och fördjupning.
• Arbete i ett stöttande team med hög trivsel.
• Moderna lokaler och utrustning i framkant.
• Strukturerad introduktionsperiod med stöd från erfarna handledare och kollegor för en trygg start.
Din kompetensutveckling värnas genom regelbundna utbildningstillfällen där vi tillsammans ökar våra kunskaper och reflekterar över vårt arbete. Dessutom har du goda möjligheter att påverka din schemaläggning, vilket ger dig en bättre balans mellan arbete och fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1. Tidigare erfarenhet inom lungsjukvård, mag-tarmsjukvård eller akutsjukvård är meriterande, men inte ett krav. Du trivs med att arbeta i team och har förmågan att prioritera arbetsuppgifter.
Ditt engagemang för verksamheten och din vilja att driva och utveckla avdelningen framåt värdesätts. Med ett tydligt fokus på patienten i centrum arbetar du i linje med vårt personcentrerade arbetssätt och identifierar dig med Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Du brinner för att ge bästa möjliga vård, trivs i en stimulerande och lärande miljö, bidrar till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat samt är nyfiken, ansvarstagande och uppskattar variation i arbetet.
Kom och bli en del av vårt team där engagemang, utveckling och omtanke genomsyrar allt vi gör! Sök redan idag! Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, så vänta inte för länge med din ansökan.
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322591".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Charlotte Yhlens gata 10
254 37 HELSINGBORG
Region Skåne, Helsingborgs lasarett
Petra Kassai, Vårdförbundet 042-4061770
9883333