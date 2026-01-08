Sjuksköterska till Lung- och allergimottagning i Helsingborg
2026-01-08
Gör skillnad. Varje dag
Är du en engagerad och kunnig sjuksköterska med intresse för lungmedicin, allergologi och ett särskilt intresse för lungonkologi? Söker du ett varierat arbete där du får vara delaktig i specialistvårdens olika delar med utredning, behandling och uppföljning? Vill du arbeta självständigt men samtidigt vara en del i ett team? Om ja, kanske Lung- och allergimottagningen i Helsingborg kan vara det du söker?
Lung- och allergimottagningen är en dagvårdsenhet som bedrivs måndag till fredag. Vi ingår i verksamhetsområde specialiserad medicin 2 och bedriver lungmedicinsk och vuxenallergologisk specialistvård.
Vanligt förekommande diagnoser är lungcancer, obstruktiva lungsjukdomar, olika former av lungparenkymsjukdom och respiratorisk insufficiens. När det gäller allergiska sjukdomar vårdas såväl luftvägsallergier och astma som födoämnes- och läkemedelsallergier samt allergi mot bi och geting. Mottagningen ansvarar för bronkoskopiverksamheten i nordvästra Skåne med avancerad diagnostik och endobronkiellt ultraljud.
Mottagningen har idag 20 medarbetare och vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare men även arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator finns knutna till verksamheten. Engagemanget hos oss är stort och som sjuksköterska har du en viktig roll på mottagningen.
Vi arbetar ständigt med att utveckla sjuksköterskans självständiga roll i vår verksamhet. Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska som under 2026 vill lära sig mottagningens olika delar med målet att efter sommaren introduceras för att sedan 2027 kunna axla ansvaret som en av två kontaktsköterskor på vår enhet.
Mottagningen har i dag två kontaktsköterskor med uppdrag riktat till den onkologiska delen av vår mottagning. Det är ett omväxlande och självständigt arbete i nära samarbete med våra läkare. Du kommer ha egen mottagning men även träffa patienter tillsammans med läkare. Det är till dig patienten och dennes närstående vänder sig i första hand gällande uppföljningar, information, råd och stöd. Vi har även ett nära samarbete med onkologiska behandlingsenheten som ansvarar för behandling med cytostatika och immunterapi.
I rollen som kontaktsköterska kommer du schemaläggas inom bronkoskopiverksamheten. Du kommer självklart ha möjligheten att vara delaktig och påverka hur vi ska arbeta framöver. Genom gemensamma mottagningsmöten jobbar vi tillsammans för att bibehålla och vidareutveckla helhetsperspektivet hos oss.
Samtliga sjuksköterskor förväntas lära sig och behärska de arbetsuppgifter som finns på en lung- och allergimottagning som till exempel spirometrier, pricktest, skötsel av pleuradrän, förberedelse inför och eftervård efter olika ingrepp samt assistera vid lungmedicinska ingrepp. Sjuksköterskorna hos oss har hög kunskapsnivå, är erfarna och trygga i sin roll. Samtliga sjuksköterskor har funktioner där de ansvarar för rökavvänjningsmottagning, astma-Kol-mottagning, subcutan- och sublingual immunterapi, provokationer och uppföljningar av läkemedelsbehandlingar samt ansvarar för utrustning och administrering av medicinsk gas (syrgasbehandling) i hemmet. Självklart får du en individuellt anpassad upplärning när du börjar hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Specialistutbildning inom medicinsk omvårdnad och/eller onkologi samt erfarenhet av arbete som kontaktsjuksköterska är meriterande för tjänsten.
Du som söker har intresse för onkologi och är noggrann och strukturerad, är van att arbeta självständigt men har lätt för att samarbeta. Du tycker det är roligt att bidra med dina tidigare erfarenheter och du, precis som vi, vet vikten av att behålla och bidra till en fortsatt god arbetsmiljö. Du kommer möta svårt sjuka personer som är i olika stadier av sin sjukdom vilket kommer ställa krav på att du är trygg i dig själv och i din roll som sjuksköterska. Vi är en relativt liten enhet och flexibilitet är således en viktig egenskap hos oss alla. Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv med intresse för mottagningen.
Vi ser det som positivt om du längre fram skulle vara intresserad av att vidareutbilda dig inom området onkologi eller medicinsk vård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
