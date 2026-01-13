Sjuksköterska till Luleå Närpsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
Vill du vara med och påverka framtiden för specialistpsykiatrin? Närpsykiatrin i Luleå, Regionens största öppenvårdsmottagning, söker nu engagerade medarbetare till vårt team. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du aktivt stödjer våra patienter i deras mående och återhämtningsprocess. Välkommen att bidra till vår fortsatta utveckling och forma framtiden för specialistpsykiatrin hos oss!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Meriterande är om du har utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatriks omvårdnad, B-körkort samt erfarenhet av psykiatrisk öppen-/slutenvård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och har empatisk förmåga. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska på mottagningen har du en central roll i arbetet med patienterna. Din roll innebär kontakt med patienter, vårdgrannar och samtliga medarbetare. Arbetet är stimulerande och omväxlande med varierande arbetsuppgifter såsom TeleQ, 1177, ronder och patientbesök. Patientbesöken kan bland annat bestå av kartläggande samtal, basutredningar och läkemedelsuppföljningar. Du kommer även att ha möjlighet att inneha rollen som fast vårdkontakt - något som gör arbetet varierande och roligt. På mottagningen samarbetar en mångsidig grupp av kompetenser, inklusive medicinska sekreterare, sjuksköterskor, läkare, skötare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Vi är en stor och trevlig arbetsgrupp som inkluderar både nyfikna nykomlingar och erfarna medarbetare som gärna delar med sig av sin kunskap. Tillsammans strävar vi efter att erbjuda våra patienter ett snabbt och professionellt omhändertagande med hög kvalitet.
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion utefter behov
• En möjlighet att vara med och påverka utformningen av framtidens psykiatriska specialistvård
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Tuija Halonen tuija.halonen@norrbotten.se 070-288 98 32 Jobbnummer
9681459