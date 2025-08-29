Sjuksköterska till LSS | Tiohundra
2025-08-29
Är du sjuksköterska och vill ha ett självständigt och varierande arbete där du gör skillnad för människor varje dag? Nu söker vi en ny kollega till vårt befintliga team inom LSS-boenden och daglig verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för våra patienters hälso-och sjukvårdsbehov upp till sjuksköterskenivå. Du kommer arbeta mot LSS-boenden för både barn/ungdomar och vuxna samt dagliga verksamheter. I uppdraget utför du bedömningar utifrån aktuellt hälsotillstånd, och följer upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. En del i uppdraget är att dokumentera och säkerställa informationsöverföring för den enskilde. I rollen kommer du att leda omvårdnadsarbetet och stödja patienterna till en meningsfull vardag. Du har ett nära samarbete med kollegor, omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare vid vårdcentral samt vårdnadshavare och anhöriga.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Omvårdnadsansvar
• Bedömningar
• Läkemedelshantering
• Samarbete med vårdkontakter
Om vårt erbjudande:
Som sjuksköterska hos oss arbetar och planerar du självständigt dina dagar. Du arbetar dagtid måndag-fredag. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
• Vara legitimerad sjuksköterska
• Ha körkort för personbil
Det är meriterande om du också har:
• Förskrivningsrätt
• Erfarenhet inom området funktionsvariation
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Då arbetet som sjuksköterska är ett självständigt arbete behöver du vara trygg i din profession, du tar ansvar och har ett reflekterande förhållningssätt. Du har god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information samt ser möjligheter i förändringar. Eftersom du kommer att möta många olika typer av människor är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och alltid sätter patienten i fokus.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS verksamheter och hemtjänst. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
