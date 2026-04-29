Sjuksköterska till LSS - ett meningsfullt och varierat arbete
2026-04-29
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du arbeta som sjuksköterska i en verksamhet där du har patienten i centrum och möjlighet att planera dina arbetsdagar? Hos oss får du ett självständigt och varierat arbete där du, tillsammans med kollegor från olika professioner, gör verklig skillnad i människors vardag.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din kompetens tas tillvara och där du får möjlighet att påverka, både din arbetsdag och verksamhetens utveckling. Du blir en del av en trygg och stöttande arbetsgrupp med nära samarbete mellan professioner och ett gemensamt fokus på kvalitet och patientsäker vård.
Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att följa patienterna över tid. Samtidigt finns goda möjligheter för dig att utvecklas i din profession genom samarbete, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete tillsammans med kollegor.
Ditt uppdrag
Som legitimerad sjuksköterska arbetar du som patientansvarig sjuksköterska med ett självständigt ansvar och en central roll i patienternas vård. Du är en viktig samordnande funktion och arbetar med patienten i fokus i nära samverkan med andra professioner.
Du planerar och strukturerar ditt arbete utifrån patienternas behov och bidrar med din kompetens, ditt engagemang och ditt professionella omdöme i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar varierande uppgifter:
Teamsamverkan med andra professioner
Samordning med regional primärvård och specialistvård
Arbete utifrån omvårdnadsprocessens alla delar
Läkemedelshantering
Handledning och delegering av omsorgspersonal
Kvalifikationer
Skallkrav
Vi söker dig som har:
Legitimation som sjuksköterska
Minst två års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal primärvård
Personliga förmågor
För att trivas i rollen behöver du vara trygg och självgående. Du tar ansvar för att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du ser möjligheter i förändring. Du samarbetar väl med andra, bidrar till ett gott arbetsklimat och har ett lyhört och respektfullt bemötande. Med din empatiska förmåga kan du sätta dig in i andra människors situation och möta dem på ett professionellt sätt.
Om arbetsplatsen
Vi utgår från vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och arbetar med hembesök i gruppbostäder och servicebostäder inom LSS. Arbetsplatsen delas med omsorgsnämndens legitimerade personal, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, stöd och gemensamt utvecklingsarbete, både inom och mellan professioner.
Närheten till kollegor ger ett fint stöd i det dagliga arbetet, och vi möts regelbundet i olika forum.
Arbetstid:
38,15 timmar per vecka, måndag-fredag kl. 07.00-16.00 samt helgarbete var nionde helg.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Linnea Samuelsson, verksamhetschef, 018-7263703.
Facklig företrädare: Kristian Hjertén, 018-67 70 47.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-7263957.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
