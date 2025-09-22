Sjuksköterska till Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
2025-09-22
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sollefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Livsstilsmedicin Österåsen tillhandahåller flertal behandlingsprogram för livsstilsförändring och är en del av övrig hälso- och sjukvård i länet. Organisatoriskt tillhör vi Närsjukvårdsområde Väster. Arbetet sker i linje med nationella riktlinjerna om livsstilsfrågornas betydelse för hälsan samt utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Vi är nationellt ledande i arbetet med levnadsvanor. Utöver intensiva kombinerade levnadsvanebehandlingar håller vi även kurser och utbildningar samt är involverade i ett flertal projekt med olika samarbetspartners. Besök gärna vår hemsida Livsstilsmedicin Österåsen för mer information om vår verksamhet.
Livsstilsmedicin Österåsen är beläget mitt i det vackra Ådalen, en mil från Sollefteå - i ståtliga kulturminnesförklarade byggnader. Sollefteå ligger i det natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till skogar och småstadscharm med ett spännande näringsliv.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-01-05 eller enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till Livsstilsmedicin Österåsen, SollefteåPubliceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
När du arbetar hos oss erbjuds du en god arbetsmiljö med varierat arbete. I nära samarbete med övriga i teamet kommer du att stötta patienter att ta ett större ansvar för sin hälsa. Du kommer få använda dina tidigare kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av behandlingsprogram och verksamhet. Du kommer bland annat arbeta med:
Medverka i och samordna olika projekt tillsammans med våra partners i regionen
Genomföra undervisning och föreläsningar både internt och externt
Arbeta med individuella hälsosamtal utifrån gällande behandlingsprogram
Utföra mottagningsarbete och fungera som kontaktperson
Arbetet innebär viss kvälls- och helgtjänstgöring
Eftersom vi ofta arbetar i en lärarsituation bör du vara bekväm med rollen som pedagog, gärna både som föreläsare/gruppledare och för rörelseaktiviteter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, intresse för att arbeta hälsofrämjande, servicekänsla samt förmåga att arbeta både i grupp och självständigt. Du bidrar självklart till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Tjänstgöring på annan vårdenhet inom närsjukvårdsområdet väster kan bli aktuellt under ca 4v per år. Om det blir aktuellt kommer både inskolning och uppbackning finnas.
Vid behov kan deltidslösningar diskuteras.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du
Har utbildning inom diabetes
Har B-körkort då arbetsplatsen inte ligger inom tätort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Linda Tåqvist +4662057307 Jobbnummer
9520060