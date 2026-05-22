Sjuksköterska till Lillviksgården
2026-05-22
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med ca 1200 anställda omfattar äldreboenden, demensboenden, korttidsboenden, hemtjänst, nattpatrull, träffpunkter, LSS-boenden, grupp- och servicebostäder, personlig assistans, socialpsykiatri samt trygghetspatrull.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en betydelsefull roll där du arbetar nära våra äldre och bidrar till att skapa trygghet, välbefinnande och god livskvalitet i deras vardag. Du blir en del av den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen med placering på Lillviksgården i Storvik en arbetsplats där personcentrerad vård, samverkan och delaktighet står i fokus.
Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete med goda möjligheter att planera och strukturera din arbetsdag utifrån det medicinska ansvaret för våra boende. Du ansvarar för cirka 20 patienter och samarbetar nära omsorgspersonal, rehabteam och andra professioner för att säkerställa en trygg, säker och kvalitativ vård.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att handleda och stötta omsorgspersonal, samordna och planera vårdinsatser samt ha löpande kontakt med anhöriga. Du arbetar även med förebyggande hälsoarbete, medicinska bedömningar och hantering av akuta situationer. Dokumentation sker i journalsystemet Lifecare HSL.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid med tjänstgöring var sjätte helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom distriktssköterska, äldrevård eller psykiatrisk vård är meriterande.
Du känner dig trygg i din yrkesroll och har gärna några års erfarenhet, vilket gör att du självständigt kan fatta medicinska beslut och hantera de situationer som uppstår i vardagen inom äldreomsorgen. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
En viktig del av uppdraget är att handleda och stötta omsorgspersonal. Därför söker vi dig som är pedagogisk, lyhörd och tillgänglig i ditt arbetssätt. Du har ett gott bemötande, är strukturerad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt.
B-körkort är ett krav då bilkörning ingår i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra med engagemang, ansvarstagande och arbetsglädje i verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
