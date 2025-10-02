Sjuksköterska till Lillsjögården (SÄBO & psykiatri)

Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-10-02


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Portabel AB i Uppsala, Stockholm, Avesta, Ludvika, Hultsfred eller i hela Sverige

Sjuksköterskeuppdrag - Lillsjögården (Säbo & psykiatriavdelning)
Vi på Portabel Health söker en legitimerad sjuksköterska till Lillsjögården i Almunge, cirka 2,5 mil öster om Uppsala. Boendet har 38 lägenheter fördelade på omvårdnadsboende, demensboende och psykiatriboende. Du arbetar tillsammans med två andra sjuksköterskor och ansvarar för medicinska bedömningar, behandlingar och samordning av vårdinsatser.
Tidsperiod:
Start: 2025-10-09
Slut: 2026-01-31 (Med möjlighet till förlängning i upp till totalt 12 månader)
Omfattning:
80-90 % (38,15 h/vecka vid heltid)Arbetstid: Dagtid, helgtjänstgöring kan ingå samt röda dagar som infaller på vardag

Publiceringsdatum
2025-10-02

Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation

Kravprofil för detta jobb
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet de senaste 5 åren
Erfarenhet av kommunal äldreomsorg
Erfarenhet av journalsystemet LifeCare
Kunskap i SBAR
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
God svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper
Utdrag från HOSP och IVO (max 6 mån gamla) samt referenser ska bifogas

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Förmåga att ta till sig information
Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer

Sista anbudsdag:
2025-10-05

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: Info@portabelhealth.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Portabel AB (org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
741 76  UPPSALA

Jobbnummer
9538313

Prenumerera på jobb från Portabel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Portabel AB: