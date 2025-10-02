Sjuksköterska till Lillsjögården (SÄBO & psykiatri)
Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-10-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Portabel AB i Uppsala
, Stockholm
, Avesta
, Ludvika
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Sjuksköterskeuppdrag - Lillsjögården (Säbo & psykiatriavdelning)
Vi på Portabel Health söker en legitimerad sjuksköterska till Lillsjögården i Almunge, cirka 2,5 mil öster om Uppsala. Boendet har 38 lägenheter fördelade på omvårdnadsboende, demensboende och psykiatriboende. Du arbetar tillsammans med två andra sjuksköterskor och ansvarar för medicinska bedömningar, behandlingar och samordning av vårdinsatser.
Tidsperiod:
Start: 2025-10-09
Slut: 2026-01-31 (Med möjlighet till förlängning i upp till totalt 12 månader)
Omfattning:
80-90 % (38,15 h/vecka vid heltid)Arbetstid: Dagtid, helgtjänstgöring kan ingå samt röda dagar som infaller på vardagPubliceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
DokumentationKravprofil för detta jobb
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet de senaste 5 åren
Erfarenhet av kommunal äldreomsorg
Erfarenhet av journalsystemet LifeCare
Kunskap i SBAR
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
God svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper
Utdrag från HOSP och IVO (max 6 mån gamla) samt referenser ska bifogasDina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Förmåga att ta till sig information
Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer
Sista anbudsdag:
2025-10-05 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
741 76 UPPSALA Jobbnummer
9538313