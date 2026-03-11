Sjuksköterska till Leksand i sommar!
2026-03-11
Vill du ha ett jobb där dina insatser gör skillnad? Skräddarsy ditt sommarjobb om du vill spendera sommaren i Leksand. Vi söker dig som vill arbeta omkring heltid inom hemsjukvård eller mot särskilda boenden. Vid uppdragets slut finns möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommunen. Arbete består av bedömning, planering och uppföljning av hälso-och sjukvårdsinsatser samt omvårdnadsåtgärder. Du kommer att handleda vårdpersonal i omvårdnadsåtgärder. Profil
Du är legitimerad sjuksköterska. I denna tjänst värdesätter vi att du är trygg i din yrkesroll, ditt ledarskap och din erfarenhet. Du är ansvarstagande och självständig i ditt arbete och kan arbeta i team på ett strukturerat sätt. Du har en positiv attityd, är flexibel och serviceinriktad med god samarbetsförmåga och stort engagemang för ditt arbete. Du kommer att ingå i en stabil, samarbetsorienterad och omtänksam arbetsgrupp.
Vi lägger stor vikt på dina personliga kompetenser i den här rekryteringsprocessen.
B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Om arbetsplatsen
På Hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsenheten (HSR) arbetar distriktsköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi samverkar med varandra, patienterna och vårdpersonalen på särskilt boende, inom ordinärt boende samt på gruppbostäder. Som resurs/pool hos oss får du verkligen nyttja bredden på dina kunskaper då du kommer att få arbeta över hela vår verksamhet.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det lyckas vi också med vår gemensamma uppgift.
Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi vill att all verksamhet ska ha ett hälsofrämjande synsätt och vi strävar efter ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling för alla medarbetare. Vi ser kompetensutveckling som självklart och nödvändigt. Alla medarbetare ska vara rätt rustad för sitt arbete och därför uppmuntrar vi våra medarbetare att vidareutvecklas genom exempelvis kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss och vilka mervärden och förmåner du har som medarbetare. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
Din ansökan
Vänligen bifoga personligt brev och CV till din ansökan.
Sista ansökningsdatum är 30 april
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Läs mer www.leksand.se
Vi hoppas att du vill bidra med din kompetens och utvecklas tillsammans med oss!
Ersättning enligt ök
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Annelie Granath annelie.granath@leksand.se 0247-80028 Jobbnummer
