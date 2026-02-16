Sjuksköterska till Lekebergs kommun!
Lekebergs kommun, HSL / Sjuksköterskejobb / Lekeberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lekeberg
2026-02-16
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, HSL i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Sjuksköterskorna i Lekebergs kommun är en härlig och sammansvetsad arbetsgrupp som har kul ihop och ställer upp för varandra. Vill du bli en del i vår gemenskap?
Vi tror på att det är viktigt med transparens när man söker sig till en ny arbetsplats, därför erbjuder vi dig att komma till oss för en förutsättningslös fika med dina eventuellt nya kollegor, så att du kan ställa dina frågor och funderingar kring hur det är att arbeta i kommunen. Eller varför inte komma och hospitera hos oss?
Vi söker just nu två sjuksköterskor till kommunen. Som sjuksköterska inom det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget lär du känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet för dig i patientvården. Arbetet är omväxlande och spännande, inget arbetspass är det andra likt. Om du tycker det är intressant så kan vi även erbjuda möjlighet till egna ansvarsområden.
I rollen ingår att leda det hälso- och sjukvårds inriktade arbetet kring patienten och samverka i tvärprofessionella team i nära samarbete med arbetsterapeut, omsorgspersonal, MAS och chef. I uppdraget ingår bland annat läkemedelshantering, omläggningar, bedömningar, dokumentation och omvårdnad till palliativ sjukvård. I arbetet ingår även att hålla sig uppdaterad om nya metoder och arbetssätt och det är viktigt för oss att du vill vara delaktig och bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Vi söker dig som:* är legitimerad sjuksköterska, gärna distriktssköterska och/eller har annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för det kommunala uppdraget* har B-körkort, kan/får köra bil och är en van bilförare* kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska* har datorvana och är bekväm med att använda digitala verktyg i ditt arbete.För att trivas i rollen som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativrik och van att arbeta självständigt, likaväl som du har lätt att samarbeta med olika professioner. Du har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete och uppskattar en miljö som är varierande och olika från dag till dag.Vi förutsätter att du är en person med ett genuint intresse för människor, som är lyhörd för patientens behov och har ett professionellt bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Du är öppen för nya idéer och lösningar och vill bidra till en god arbetsmiljö.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Lekebergs kommun, HSL Kontakt
Enhetschef
Jennifer Westher jennifer.westher@lekeberg.se 0585-488 27 Jobbnummer
9743698