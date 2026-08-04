Sjuksköterska Till Laro-Mottagningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-08-04
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
LARO-mottagningen jobbar med läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering för personer med opiat/opioidberoende. I din profession stöttar du patienten i följsamhet till behandling och planerade insatser, samt har kontakt med berörda vård- och omsorggivare, läkemedelshantering och administrering. Provtagning och administrativt arbete ingår i tjänsten. På LARO-mottagningen arbetar sjuksköterska, behandlingsassistent/undersköterska/skötare, medicinsk sekreterare, PTP-psykolog, kurator, läkare samt enhetschef.
Vi söker nu sjuksköterskor som vill bli en del av vårt team, växa och utvecklas i sin profession och påverka positivt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska vid LARO-mottagningen erbjuds du ett spännande arbete, där du har möjligheten att blanda psykosocial behandling och medicinsk behandling. Vi arbetar i team där patientens mål på rehabilitering från sin beroendesjukdom ligger i fokus. Att arbeta som sjuksköterska i LARO-verksamhet innebär till stor del:
Administrering av substitutionsläkemedel
Kliniska bedömningar av patient vid besök på mottagningen
Läkemedelshantering
Delta i gemensamma forum
Administrativt arbete
Kontakt och samverkan med berörda vård- och omsorggivare
Du kommer genom ditt arbete få en fördjupad kunskap i arbetet inom psykiatri och erfarenhet av beroendevård inom psykiatrisk specialistvård. Du får introduktion av erfaren personal på plats. På LARO-mottagningen jobbar du dagtid måndag-fredag. Helgarbete kan förekomma, vilket innebär 1 helg av 5 och då endast mellan kl. 8-13.Kvalifikationer
Vi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet av yrket
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar en vidareutbildning inom området missbruk, beroende och/eller psykiatri som är relevant för tjänsten
Har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, i synnerhet beroendevård/psykiatri
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperRelationsskapande
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Maria Alasaari Strandén maria.alasaari.stranden@rvn.se +4660677647 Jobbnummer
10021152