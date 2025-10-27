Sjuksköterska Till Laro-Mottagningen I Älvsjö
2025-10-27
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Nu söker vi en sjuksköterska till vår mottagning i Älvsjö som erbjuder läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende patienter - LARO.
Resursteamet/Team Funkis är en enhet med två skilda patientgrupper som har olika omvårdnadsbehov, detta gör arbetet omväxlande. Som sjuksköterska möter du patienter från bägge grupperna. Hos oss jobbar sjuksköterskor, skötare, specialistläkare, psykologer, arbetsterapeut, kurator samt medicinska sekreterare. Vi jobbar med patienten i fokus och samverkar med övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och andra aktörer.
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete på en arbetsplats som är lokaliserad i centrala Älvsjö med tillgång till goda allmänna kommunikationer.
Inom Beroendecentrum Stockholm ger vi dig stora möjligheter att utvecklas i din profession. Vi jobbar utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor och säkerställer att du får de utbildningar som du behöver för att utvecklas i din roll. För oss är det också viktigt att våra medarbetare har en arbetsplats där de trivs och mår bra. Bland annat erbjuder vi en timmes friskvård per vecka, 5000 kronor i friskvårdsbidrag per år och fri sjukvård i öppenvård.
Arbetet
Som sjuksköterska ansvarar du för att, tillsammans med patienten och det tvärprofessionella teamet planera, genomföra och utvärdera patientens vård. Arbetet baseras på evidensbaserade metoder och målsättningen är att ge patienten ökad psykisk och fysisk hälsa samt ett ökat socialt fungerande. Du kommer att arbeta med motiverande och återfallspreventiva samtal, läkemedelshantering samt provtagning.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på flexibilitet. Våra patienter har psykiatrisk samsjuklighet och ofta somatiska besvär kopplat till sin beroendesjukdom. Vi arbetar utifrån individuella vårdplaner och behandlingsarbetet medför ofta en nära samverkan med andra relevanta aktörer.
Vill du vara med och bidra till en beroendevård i förändring är detta ett jobb för dig.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för vår patientgrupp. Specialistutbildning inom psykiatri och/eller erfarenhet av beroendevård/psykiatri är meriterande. Du har erfarenhet av arbete inom öppenvård där det krävs förmåga att planera och ha en helhetsyn kring patientgruppen, både preventivt och akut. Dina personliga egenskaper
Du är en erfaren sjuksköterska som uppskattar att arbetsdagen är omväxlande med korta såväl som längre patientmöten. Du är självständig samtidigt som du ser styrkan i teamarbete, både med den egna professionen och tvärprofessionellt. Ditt förhållningssätt är positivt och du bidrar till ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Som person är du ödmjuk och hjälpsam, trygg i din yrkesroll och har ett gott etiskt förhållningssätt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är vardagar mellan 7:30 - 16.00 och helgtjänstgöring ca 4 timmar per månad. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Urval och intervjuer genomförs löpande.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid nyanställning
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
