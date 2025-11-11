Sjuksköterska Till Laro I Hässleholm
2025-11-11
Då Vårdval LARO enligt lagen om valfrihet (LOV) avslutas den 30 april 2026 öppnar Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Kristianstad en ny mottagning i Hässleholm. Vi söker nu en sjuksköterska som vill vara med oss och starta den nya LARO-mottagningen!
LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. Behandlingen är individuellt anpassad och ges med utgångspunkt i patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
Vuxenpsykiatrimottagningen LARO i Hässleholm arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och har ett uppdrag som innefattar ett medicinskt helhetsåtagande för patienter med ett långvarigt opioidberoende. Här arbetar vi med medicinsk behandling, samtalsbehandling, koordinering och planering av vård och behandling, psykologisk testning och utredning samt enklare somatiskt omhändertagande relaterat till missbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är behandlingen även tillgänglig för personer med långvarig smärtproblematik. På mottagningen kommer det arbeta sjuksköterska, kurator, psykolog, medicinsk sekreterare och specialistläkare.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Kristianstad har cirka 400 medarbetare som ett stort geografiskt område till trots karaktäriseras av närhet och korta beslutsvägar. Samarbete och samverkan internt i verksamhetsområdet liksom externt gentemot övriga vårdgrannar, kommuner och brukarorganisationer är välfungerande och prioriterade.
Som sjuksköterska är du en del i teamet och tillsammans med specialistläkare ansvarar du för dina patienters vård och behandling. Förutom den farmakologiska behandlingen arbetar vi bland annat med motiverande samtal, återfallsprevention, kognitiv beteendeterapi (KBT) och gruppbehandlingar utefter patienternas behov. Vi samverkar med flera olika aktörer inom psykiatrisk och somatisk vård och ser samverkan med Socialtjänsten, Kriminalvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som en förutsättning för att tillgodose patienternas behov.
Hos oss erbjuds du ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar samt goda möjligheter till utveckling. Vi erbjuder våra medarbetare handledning och fortlöpande utbildning inom beroendevård och psykiatri.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av beroendevård, ett intresse för att arbeta med vår målgrupp och/eller vana att arbeta i samverkan med andra aktörer. Vi ser även positivt på om du har specialistutbildning inom psykiatri och/eller steg-1 kompetens i KBT.
Som person är du ödmjuk, hjälpsam och sätter alltid patienten i första hand. Du är trygg i din yrkesroll med vana att arbeta självständigt i ett kontaktmannaskap och ser möjligheter i stället för motgångar. Med ett gott etiskt förhållningssätt, en vilja att medverka i förbättringsarbete och en god samarbetsförmåga bidrar du till ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
