Sjuksköterska till Länsvuxenpsykiatri avdelning 90 i Säter
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Säter Visa alla sjuksköterskejobb i Säter
2026-06-11
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, Hedemora
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eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Välkommen till Länsvuxenpsykiatri Falun och Säter - här gör du verklig skillnad, varje dag. Kliniken är uppdelad på två orter med två vårdavdelningar, beroendeakut, specialenheter för LARO och ECT i Falun. I Säter ligger länets enda psykiatriska akutmottagning, avdelning 90-psykiatrisk intensivvård samt avdelning 95. Trygghet och säkerhet är centrala i vårt arbetssätt, och all personal genomgår regelbundet utbildningar i TERMA och HLR. Vi har under 2025 implementerat Meningsfull heldygnsvård och Safewards, ett arbetssätt som vi fortsätter att utveckla.
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet där teamkänsla, trygghet och utveckling står i centrum. Hos oss bidrar ditt engagemang till en meningsfull vardag för människor i psykiatrisk kris.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på avdelning 90 kommer du:
arbeta i tvärprofessionella team med fokus på kvalificerad psykiatrisk vård
vara delaktig i akut omhändertagande, omvårdnad, bedömning, läkemedelshantering, samordning och dokumentation
bidra till en trygg, strukturerad och personcentrerad vårdmiljö
Arbetet är varierande och kan i perioder ha ett högt tempo, vilket gör rollen utvecklande och omväxlande. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll samt var tredje helg.
KvalifikationerLegitimerad sjuksköterska
Vi erbjuder en individanpassad och strukturerad introduktion, där du får stöd av erfaren sjuksköterska inom akutpsykiatrisk vård. Vi välkomnar även dig som saknar erfarenhet inom psykiatri eller är nyutexamninerad sjuksköterska. Vi prioriterar en trygg start för att kunna växa in i rollen. Som medarbetare hos oss erbjuds du friskvårdstillägg. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Therése Ivarsson Therese.Ivarsson@regiondalarna.se 070-322 62 10 Jobbnummer
9959456