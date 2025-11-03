Sjuksköterska till Länsgemensam rättspsykiatri, Öjebyn
2025-11-03
Vill du vara med och forma framtidens rättspsykiatri i Norrbotten? Välkommen med din ansökan!
Länsgemensam Rättspsykiatri har ett länsövergripande ansvar gällande tvångsvård enligt LRV, lagen om rättspsykiatrisk vård. Till oss kommer patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård men även i vissa fall särskilt vårdkrävande patienter på LPT och patienter som tillhör kriminalvården. Totalt finns 44 slutenvårdsplatser, fördelat på 5 vårdavdelningar samt en intagningsavdelning. Utöver slutenvården vårdas ett femtiotal patienter inom ramen för den öppna tvångsvården vilken administreras av två öppenvårdsteam. För att säkerställa sjuksköterskebemanningen vid rättspsykiatriska kliniken i Öjebyn görs en riktad satsning för denna grupp. I dagsläget utgår ett lönetillägg på 4000 kr/månad baserat på heltidstjänstgöring. Tillägget är kopplat till tjänstgöring vid kliniken,
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du har några års erfarenhet i yrket och inom psykiatrin. Vi ser det även som en merit om du har specialistutbildning inom psykiatri.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du självständig, självgående och stabil i ditt arbete. Du är tydlig och beslutsam och har en god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta medVid kliniken arbetar vi i team. Sjuksköterskan, tillsammans med övrig personal, har ansvar för den psykiatriska omvårdnadens planering, genomförande, utvärdering och dokumentation. I den specifika psykiatriska omvårdnaden ingår att kunna bedöma patienternas omvårdnadsbehov och se vilka omvårdnadsåtgärder som bör vidtas i varje enskilt fall. Gemensamt för all psykiatrisk omvårdnad är att stödja patienten till ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Inom den rättspsykiatriska vården måste även skydd för allmänhet och brottsoffer beaktas. Det praktiska omvårdnadsarbetet kan bestå i stödsamtal, social träning, undervisning och stöd till patienter och anhöriga.
Det här erbjuder vi dig- Erfaren och omhändertagande sjuksköterskegrupp
• Dubbel OB-ersättning för arbete på obekväm arbetstid sedan september 2023
• Lönetillägg för arbete inom dygnet runt verksamhet på 2500 kr/månad.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid, arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helger. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Åsa Lundberg asa.m.lundberg@norrbotten.se 070-256 03 05 Jobbnummer
9586735