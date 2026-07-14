Sjuksköterska Till Långtidsintensivvårdsavdelning För Barn (liva)
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska med ett stort engagemang för barnsjukvård? Vill du arbeta i ett tvärprofessionellt team där du får utvecklas inom högspecialiserad vård och göra verklig skillnad för barn och deras familjer? Då kan du vara den vi söker till Långtidsintensivvårdsavdelningen för barn (LIVA) på Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
ett engagerat team där vi stöttar varandra och skapar goda förutsättningar för att lyckas i uppdraget
ett tvärprofessionellt arbetssätt där alla yrkesgrupper tillsammans bidrar till bästa möjliga vård för barnet
ett närvarande och delaktigt ledarskap med fokus på din professionella utveckling
möjlighet att arbeta inom en unik högspecialiserad verksamhet med patienter från hela Sverige.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Barn Långtidsintensivvårdsavdelning (LIVA) är en högspecialiserad vårdavdelning inom Medicinsk enhet Barn-PMI IVA och en del av Barnintensivvårdssektionen. Här vårdas barn i alla åldrar med komplex luftvägsproblematik, exempelvis andningssvårigheter och trakeostomi. Verksamheten är den enda i sitt slag i norra Europa och tar emot patienter från hela Sverige.
Som sjuksköterska arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor och andra professioner för att ge varje barn en trygg, säker och individanpassad vård. Du har ett nära samarbete med barnets närstående och bidrar till en vårdmiljö där hela familjen står i fokus.
LIVA har ett nära samarbete med barnintermediäravdelningen och bedriver verksamhet dygnet runt. Tjänsten innebär arbete två helgpass per månad.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för barnsjukvård och vill bidra till en trygg och personcentrerad vård
är initiativtagande och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt samt bidrar till verksamhetens utveckling
har god samarbetsförmåga och arbetar lyhört och prestigelöst tillsammans med kollegor, patienter och närstående
har helhetssyn och ser till både patientens, familjens och verksamhetens bästa i dina beslut och prioriteringar
är utvecklingsorienterad och bidrar med idéer och förbättringsförslag som stärker vården och verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
svensk sjuksköterskelegitimation
mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet av barnsjukvård
specialistutbildning inom barnsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Långtidsintensivvård Barn Kontakt
Pia Fernå pia.ferna@regionstockholm.se 0812370000 Jobbnummer
10002776