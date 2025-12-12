Sjuksköterska Till Långtidsintensivvårdsavdelning För Barn (liva)
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska med ett brinnande intresse för barnsjukvård och vill göra verklig skillnad? Vi söker nu engagerade sjuksköterskor till vår Långtidsintensivvårdsavdelning för barn (LIVA), där vi vårdar barn med andningssvårigheter och tracheostomi.
Ta chansen att bli en del av vårt unika team och ta nästa steg i din karriär!
Du erbjuds
ett team som ser till att alla mår bra på jobbet och lyckas med sitt uppdrag samt erfarna sjuksköterskekollegor som erbjuder dig kontinuerligt stöd
arbete i ett multidisciplinärt team, där alla har en viktig roll när det kommer till att ge patienten den bästa vården
ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser varje individ och strävar efter att du får de bästa förutsättningarna för din fortsatta professionella utveckling
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Barn Långtidsintensivvårdsavdelning (LIVA) är en högspecialiserad vårdavdelning inom funktion BarnPMI och en del av Barnintensivvårdssektionen. Hos oss vårdas kritiskt sjuka barn i alla åldrar med luftvägsproblematik som andningssvårigheter och tracheostomi. Vårt fokus är långvarig och individanpassad andningsvård och är den enda avdelningen i sitt slag i norra Europa. Vi har ett nära samarbete med barnintermediäravdelningen och tar emot barn från hela Sverige.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i ett tvärprofessionellt team där ni alla ansvarar för att ge patienterna den bästa vården. Tillsammans skapar ni en trygg och säker miljö för barnet och dess anhöriga.
Läs gärna mer om oss här.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barnsjukvård.
Utöver detta ser vi gärna att du:
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
trivs med att arbeta med andra människor
kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
tar hänsyn till hela verksamhetens bästa och ser det större perspektivet vid agerande och beslut
kommer med idéer och nya angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och ge resultat. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av barnsjukvård
Specialistutbildning inom barnsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO. https://www.karolinska.se/for-vardgivare/funktion-barn-perioperativ-medicin-intensivvard-och-transport/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Medicinsk Enhet Barn-PMI IVA Kontakt
Pia Fernå pia.ferna@regionstockholm.se Jobbnummer
9642037