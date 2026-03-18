Sjuksköterska till kvälltjänst utan helger - arbeta måndag till torsdag
2026-03-18
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Som sjuksköterska på kvällstid har du ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag där du möter patienter i olika verksamheter runt om i kommunen. Du ansvarar för att planera, bedöma och genomföra hälso- och sjukvårdsinsatser samt bidra till en trygg och säker vård under kvällstid.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Bedömning av patienters hälsotillstånd och behov av vårdinsatser
* Läkemedelshantering och uppföljning av ordinationer
* Samverkan med omvårdnadspersonal, anhöriga och andra professioner
* Dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner
* Bidra till patientsäkerhet och kvalitetsutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller specialistsjuksköterska. Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård eller liknande verksamhet är meriterande men inte ett krav.
B-körkort är ett krav, då tjänsten innebär förflyttning mellan olika arbetsplatser inom kommunen.
För att trivas i rollen ser vi att du:
* Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att arbeta självständigt
* Är flexibel och lösningsorienterad
* Har ett respektfullt och professionellt bemötande
* Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer
Du bidrar med lugn, struktur och engagemang även i situationer som kräver snabba och välgrundade beslut.
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och meningsfullt arbete med stor frihet under ansvar, i en kommun där vi värnar om ett hållbart arbetsliv och god introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313532 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Lerjerud maria.lerjerud@simrishamn.se 0414-81 97 53 Jobbnummer
9805027