Sjuksköterska till kvälls- och nattpatrullen
2025-09-30
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun är en av de största arbetsplatserna i kommunen, med omkring 2 000 medarbetare. Vårt uppdrag är att ge god vård och omsorg till våra invånare en vardag som är både viktig och meningsfull. Här finns gemenskap, trygghet i kollegor och många möjligheter att utvecklas. Hos oss gör du skillnad på riktigt varje dag.
I kvälls- och nattpatrullen arbetar vi över hela kommunen och möter patienter i deras hem när behovet är som störst. Arbetet innebär både akuta insatser och planerade besök och passar dig som vill ha ett varierat, självständigt och utvecklande uppdrag samtidigt som du är en del av ett team där vi stöttar varandra. Arbetet innebär en heltidsanställning med 32 timmars arbetsvecka och bibehållen heltidslön.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av sjuksköterskeenheten i Växjö kommun. Här får du kombinera självständiga bedömningar och beslut med nära samarbete i team. Du bidrar till trygghet för patienter under dygnets mest utsatta timmar och arbetar enligt ett särskilt arbetssätt där du gör skillnad varje natt.
Som sjuksköterska i kvälls- och nattpatrullen ansvarar du för att:
• Göra bedömningar och ge rådgivning via telefon.
• Utföra bedömningar fysiskt på plats hos patienten.
• Genomföra åtgärder och uppföljningar av både akuta och planerade vårdinsatser.
• Ansvara för läkemedelshantering och delegering.
• Dokumentera enligt gällande rutiner och lagstiftning.
• Samverka med olika professioner, anhöriga och kollegor för en trygg och säker vård.
• Bidra till utveckling och kvalitetsarbete inom verksamheten.
Du erbjuds ett meningsfullt och varierat arbete där du möter många olika situationer och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi erbjuder en arbetsmiljö där både kvalitet och trivsel står i fokus, och där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i ett stödjande team. Tjänsten är förlagd till kvällar och nätter enligt schema, med arbete var tredje helg i dagsläget. Sysselsättningsgraden är 75-100 % eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor i behov av vård under dygnets mest utsatta timmar. Du är trygg i din yrkesroll, kan fatta självständiga beslut och trivs med att ta ansvar. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl med andra och har en vilja att fortsätta utvecklas i din profession samt bidra till att höja kvaliteten i vården.Kvalifikationer
• Legitimation som sjuksköterska.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datavana och förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet från hemsjukvård, akutsjukvård, särskilt boende eller äldreomsorg.
• Specialistutbildning, exempelvis som distriktssköterska.
Inför en eventuell anställning kommer vi att:
• Begära utdrag ur belastningsregistret för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag kan göras via polisens webbplats.
• Kontrollera giltigt pass eller arbetstillstånd.
• Genomföra registerkontroller hos IVO och HOSP.
Vi kommer att läsa ansökningar efter hand som de kommer in och rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
