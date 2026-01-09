Sjuksköterska till Kvälls- och helgmottagning i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Kvälls- och helgmottagningen redan idag!
Kvälls- och helgmottagningen (KHM) ligger placerad på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö i nya fräscha lokaler mitt emot akutmottagningen. Vårt uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov av akut oplanerad primärvård på kvällar och helger. Hög medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet och patientsäkerhet är vårt fokus och vi sätter alltid patientens bästa i centrum. Från den 1 april 2025 tillhör vi den nya förvaltningen Nära vård och hälsa.
På mottagningen arbetar läkare från de olika vårdcentralerna i Malmö, tillsammans med sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och receptionister. Vi värnar om god kommunikation, ett prestigelöst samarbete och en god arbetsmiljö. Här har vi en inarbetad kultur där alla tar ansvar, hjälps åt och ställer upp för varandra. Den ena dagen är inte den andra lik utan de patienter som söker till oss tar vi hand om.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos KHM? Då är du varmt välkommen att kontakta oss! Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu tre nya sjuksköterskor till Kvälls- och helgmottagningen Södervärn i Malmö. Det finns möjlighet till deltidtjänst.
Hos oss utför du sjuksköterskeuppgifter som är vanligt förekommande inom primärvård och akutvård såsom mottagningsarbete, triagering vid drop-in och telefonrådgivning. Vi erbjuder ett spännande, fartfyllt och varierande arbete där du får utvecklas i din roll som sjuksköterska. Vi har regelbundna yrkesträffar för att vi tillsammans ska kunna utveckla gemensamma mål och där allas bidrag är lika viktiga. Vi satsar mycket på kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
När du börjar hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kommer in i verksamheten på ett bra sätt.
Arbetstiderna är förlagda till kvällar och helger. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande om du är utbildad distriktssköterska. Språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du arbetslivserfarenhet inom primärvård och/eller akutsjukvård ses det som meriterande för tjänsten.
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
