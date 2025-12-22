Sjuksköterska till kväll och natt
2025-12-22
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, HSL och korttidsboenden samt ledningsstöd.
Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Vi erbjuder flera uppskattade förmåner såsom
* semesterväxling
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen Pulsen
Kommer Du från en annan kommun och börjar arbeta i Sandvikens kommun, får du förtur till lägenhet via Sandviken Hus. Vill Du flytta till Sandvikens kommun erbjuder vi inflyttarservice, Du hittar all information på hellosandviken.se
Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter

Vill du ha ett arbete där du får förtroende, variation och möjlighet att verkligen göra skillnad? Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till vår kväll- och nattorganisation.
Vill du ha ett arbete där du får förtroende, variation och möjlighet att verkligen göra skillnad? Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till vår kväll- och nattorganisation.
Hos oss arbetar du självständigt men aldrig ensam med stöd av kompetenta kollegor och ett tydligt uppdrag: att skapa trygg och säker vård för våra patienter under dygnets viktigaste timmar.
Sjuksköterska inom kväll/natt ansvarar jourtid för patienter inom flera verksamheter i kommunen:
* Vård- och omsorgsboenden
* Hemsjukvård
* Service- och gruppboenden enligt LSS
Du utför hälso- och sjukvårdsinsatser där patienten befinner sig och arbetar både akut och förebyggande. Rollen innebär:
* Självständiga medicinska bedömningar
* Omvårdnadsinsatser och uppföljning
* Rådgivning och stöd till omsorgspersonal
* Dokumentation i Lifecare HSL
Arbetet är omväxlande, utvecklande och ger stort professionellt ansvar, perfekt för dig som trivs med att använda hela din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har flera års yrkeserfarenhet
* Har B-körkort och är trygg i att köra bil
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* Är lugn, stabil och trygg i din yrkesroll
* Har ett professionellt och respektfullt bemötande
Meriterande:
• Distriktssköterskeutbildning
• Specialistutbildning inom vård av äldre/geriatrik
Du inger förtroende, skapar trygghet och är en viktig stödfunktion för både patienter och omsorgspersonal.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
