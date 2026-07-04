Sjuksköterska till Krys vårdcentral Älta i Stockholm
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-07-04
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Vill du arbeta på toppen av din kompetens, varje dag?
Då vill vi prata med dig!
Om Krys vårdcentral Älta Hej! Jag heter Jenny och är biträdande verksamhetschef och distriktssköterska här på vårdcentralen. Jag drivs av att skapa en arbetsplats där vi inte bara gör jobbet utan utvecklar hur jobbet görs. Här är det lika naturligt att be om hjälp som att bidra med idéer. Vi är ett team på ca 30 personer och har 13.000 listade patienter. Vi har även en hemsjukvård med 80 inskrivna patienter och en BVC med 750 barn. Vårdcentralen ligger i Älta och det som särskiljer oss är en härlig grupp med kollegor och en miljö där man får chans att utvecklas och växa.
Varför Kry? Vi har förändrat hur vård bedrivs i Sverige i över tio år. Gjort den digital, tillgänglig och mer jämlik. Men vi är inte klara och det är poängen. På Kry tror vi att det modigaste du kan göra i vårdbranschen är att vara snäll. Och att de som kan vården ska styra den. Hos oss får du mandat att göra det - ta det, be inte om det.
Vad du faktiskt gör Du möter patienter med stor bredd av besvär – på mottagning, digitalt och i kliniska bedömningar. Här ligger fokus på självständiga bedömningar, kliniskt ansvar och direkt patientarbete, inte att sitta i långa telefonköer eller fastna i administrativ triagering. Du är en central del av vården och arbetar både självständigt och i team där båda delarna är lika viktiga. Du gör medicinska bedömningar, prioriterar och driver patientärenden från start till mål.
Karriär och utvecklingsmöjligheter För dig som vill mer finns Krys specialistutbildning för sjuksköterskor, vår satsning på att utveckla framtidens primärvård genom att utveckla dig. Strukturerat, kliniskt och med handledning hela vägen. Avslutat program ger ett starkt lönetillägg och ny titel. Läs mer om SU-programmet HÄR. Kry-modellen Vi minimerar administration och frigör tid till det som spelar roll: patientmötet. Alla professioner jobbar på toppen av sin kompetens. Hög tillgänglighet utan väntetider. Mer mandat, mer variation, mer påverkan. Läs mer om Kry-modellen HÄR
Förmåner och kompetensutveckling - läs mer om våra fina förmåner och om hur vi aktivt satsar på att utveckla våra medarbetare HÄR
Vad vi förväntar oss av dig
Du är legitimerad distriktssköterska. Du tar ansvar och får saker gjorda. Du trivs i förändring och ser det som kul. Du levererar vård med hög kvalitet och sätter patienten först, inte som ett värdeord utan i praktiken varje dag.
Praktiskt
Start: under 2026, när det passar oss båda. Omfattning: Heltid Arbetstid: dagtid 8–17, distansarbete möjligt en dag/vecka
Är du redo?
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer görs löpande. Kontakta Jenny ( jenny.lagrelius@kry.se
) eller Emelie, verksamhetschef, på emelie.eisner@kry.se
för mer info.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ta hand om dig ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8020088-2086368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9992678