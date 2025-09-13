Sjuksköterska till Kry vårdcentral Sickla - vikariat
2025-09-13
Vill du arbeta med engagerade kollegor i en verksamhet där digitalt möter fysiskt, och där patienten alltid står i fokus?
Kry vårdcentral Sickla söker nu en legitimerad sjuksköterska för ett vikariat - ett perfekt tillfälle för dig som vill bidra till en modern och tillgänglig primärvård med hög kvalitet.
Om verksamheten
Kry vårdcentral Sickla är en modern vårdcentral belägen strax söder om Stockholm med omkring 13 000 listade patienter. Vi är ett kompetent team på cirka 20 medarbetare som arbetar tillsammans med patienten i fokus. Hos oss arbetar specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, rehabkoordinator och psykolog i en god och familjär stämning där vi hjälper varandra. Tillsammans med Kry är vi en del av en spännande resa inom digi-fysisk vård.
Om rollen Som sjuksköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en modern vårdcentral. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat rådgivning via telefon, mottagningsarbete, triagering och vaccinationer. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med övriga yrkeskategorier, både inom den fysiska och digitala vården.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet inom svensk sjukvård, erfarenhet från primärvård är starkt meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Goda tekniska kunskaper
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först
Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information Start: Oktober 2025 Omfattning: Heltid Anställning: Vikariat, 7 månader Arbetstider: Vardagar, dagtid Plats: Kry Sickla, Smedjegatan 18 Nacka
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9507338