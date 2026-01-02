Sjuksköterska till Kry Vårdcentral Osby/ Lönsboda
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Osby Visa alla sjuksköterskejobb i Osby
2026-01-02
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Osby
, Älmhult
, Hässleholm
, Bromölla
, Höör
eller i hela Sverige
Om verksamheten
På Kry vårdcentral Osby med tillhörande vårdmottagning, Kry vårdcentral Lönsboda finns BVC, sköterskemottagning, laboratorie, Diabetes samt hjärtsviktsteam. Vi har även sedan 1,5 år barnmorskemottagning samt sexolog mottagning. dietist, arbetsterapeut samt fysioterapeuter, utöver sedvanliga professioner inom primärvården som hanterar våra patienter. I dagsläget har vi nästa 7 000 listade patienter som väljer vår vård och hanteras av cirka 25 engagerade och kompetenta medarbetare. Vi har en mycket god arbetsmiljö på vårdcentralen med nöjda medarbetare som ger god vård och får nöjda patienter tillbaka. Att arbeta hos oss innebär ett teamarbete som är på topp! Att arbeta hos är är roligt och viktigt och vi visar gärna det för våra kollegor och patienter, att vi trivs.
Om rollenDu har en central roll som sjuksköterska i de sedvanliga uppgifterna på mottagningen där du får möjlighet att möta många olika patienter. Samtidigt får du möjlighet att kompetensutveckla dig själv och vara med på resan att utveckla och förändra primärvården. Vårdcentralen lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och med fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård.
Du kommer att hantera patienter som söker till oss fysiskt, via telefon eller digital, akut eller planerat, tillsammans med dina kollegor på våra två enheter. Att vara sjuksköterska på en vårdcentral innefattar många olika sorters arbetsuppgifter, bla med att bedöma patienter då via telefon eller på mottagning.
Att arbeta hos oss innebär att du tjänstgör på båda enheterna enligt ett schema.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet inom svensk sjukvård.
Erfarenhet inom svensk primärvård är starkt meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Goda tekniska kunskaper.
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Du trivs i en roll där du uppmuntras ta initiativ.
Du är lyhörd och har god serviceförmåga, såväl mot dina kollegor som mot patienter
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning:75 %.Anställning: Visstidsanställning from febr 2026-juni 2027Arbetstider: Vardagar, dagtid.Plats: Osby/LönsbodaPubliceringsdatum2026-01-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på katharina.martinsson@kry.se
, alt sarah.stenbeck@kry.se
. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6016637-1771567". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9667737