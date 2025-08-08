Sjuksköterska till Kristinelunds äldreboende och Norra Kajens äldreboende
2025-08-08
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Sundsvalls kommun är inne i ett spännande skede. Vår kommun är en del av den gröna omställningen i Norra Sverige där det står klart med en stor etablering som kommer att leda till många nya jobb och därmed många nya invånare. Vi förbereder oss för fullt med att bland annat bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vi vänder oss till dig som vill vara en del i vårt team, och tillsammans fortsätta utveckla verksamheterna. Vi behöver nu 1 sjuksköterska till Kristinelund samt Norra Kajen
I våra verksamheter arbetar du tillsammans med flera andra professioner för att tillgodose en god och säker vård för våra vårdtagare.
Norra Kajen söker en ny sjuksköterska på avd 4 somatisk avdelning 19 patienter. Du ingår i ett team med 4 sjuksköterskor
Kristinelund öppnar nu en ny avdelning för 12 platser. Du ingår i ett team som nu blir 6 sjuksköterskor
Dina närmaste samarbetspartners blir förutom omvårdnadspersonalen också rehabteam och enhetschef på boendet.
Tillsammans blir vi bättre. Sök jobbet nu!
Sjuksköterska är ett av Sveriges viktigaste jobb!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att göra medicinska bedömningar, utföra planerade och akuta åtgärder, hantera läkemedel, handleda och utveckla verksamheterna tillsammans med omvårdnadspersonalen och andra i det tvärprofessionella teamet. Du leder omvårdnadsarbetet i samråd med patienten och i samverkan med boendechef och andra professioner och vårdgivare. Det krävs att Du har ett trevligt bemötande med alla som Du möter i vardagen och god samarbetsförmåga. Arbetet kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande. Handleda studenter. Delegera omvårdnadspersonal.
Vi erbjuder dig:
* arbete dagtid, med helgtjänstgöring samt några lätthelgs dagar/år, (röd dag på veckodag).
* individuell kompetensutveckling
* Du arbetar och planerar din dag självständigt
* hälsofrämjande åtgärder såsom friskvårdskort/friskvårdsbidrag och friskvårdstimme om verksamheten tillåter
* tillägg i föräldraförsäkringen
* extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* medlemskap i Sundsvalls Kommuns fritidsföreningKvalifikationer
Vi söker dig med sjuksköterskelegitimation godkänd av Socialstyrelsen.
Du arbetar självständigt och i samverkan med omvårdnadspersonalen i teamet och andra professioner.
B-körkort är ett krav för den här tjänsten.
Du brinner för utveckling, samt att få vara med och påverka och att hitta nya spännande arbetssätt till förmån för våra vårdtagare.
Du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. All erfarenhet från vård och omsorg är meriterande men även annan arbetslivserfarenhet i övrigt är bra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan
