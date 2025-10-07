Sjuksköterska till Kristinagården, Hallstavik | Tiohundra
2025-10-07
Det här är ett jobb för dig som är en driven sjuksköterska, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss.
Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och har frihet att utforma dina arbetsdagar. Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll du har är att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsfrågor, ge telefonrådgivning samt delegera. Vi använder ett digitalt signeringssystem för delegerad omvårdnadspersonal. Du är en viktig del i arbetet i den personcentrerade omvårdnaden, BPSD och palliativ vård genom NVP. Arbetspassen består mest av dagpass men även något kvällpass och var 6:e helg.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Medicinska bedömningar.
Rond med läkare.
Läkemedelshantering.
Handleda medarbetarna i olika omvårdnadsfrågor.
Telefonrådgivning.
Delegera omvårdnadspersonal.
Personcentrerad omvårdnad, BPSD och palliativ vård genom NVP.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder engagerade kollegor och duktiga chefer.
Tiohundra är mån om dig som medarbetare, vi vill att du ska trivas och må bra hos oss. Vi erbjuder våra medarbetare flera förmåner, så som partiell föräldraledighet upp till barnet är 12 år.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi och möjlighet att träna i vår träningslokal i Norrtälje. Läs mer om fler av våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Körkort för manuell växellåda samt körvana.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av äldrevård.
Vidareutbildning inom äldrevården.
Du vill vara med och utveckla vårdkvalitén och höja patientsäkerheten på våra särskilda boenden. Du värnar om våra äldre och arbetet inom äldreomsorg. Du gillar att arbeta självständigt, göra bedömningar och ta egna beslut. Men också att arbeta i tvärprofessionellt team. Du gillar också när det är omväxlande i dina arbetsuppgifter och har ett flexibelt förhållningssätt.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.Om företaget
Kristinagården ligger i Hallstavik och har 46 lägenheter varav 5 är för korttidsboende. Vår målsättning är att skapa ett boende som vi själva skulle välja att bo på. Vi har glädjen att många av våra boende är med oss under lång tid vilket ger oss många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående. Hos oss kommer du till en arbetsgrupp med erfarna och duktiga sjuksköterskor som har ett nära samarbete ihop med omvårdnadspersonalen. Kika gärna in på vårt Facebookkonto Kristinagården vård- och omsorgsboende.
Inom Tiohundra har vi 9 äldreboenden med demens- och omvårdnadsplatser. Några av våra boenden har även korttidsplatser. Viktigt för oss är arbetet med patientsäkerhet och personcentrerad omvårdnad vilket underlättas av att bolaget innehåller både äldrevård och akutvård. Gemensamt för alla våra boenden är att de drivs med engagemang och värme.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Kontakt
Maria Strömberg, Enhetschef 08-12326697 Jobbnummer
9545576