Sjuksköterska till Kriminalvården start omgående
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-10-30
Vårdix expanderar och söker legitimerade sjuksköterskor för varierande uppdrag inom kriminalvården. Som konsult blir du en viktig del av teamet på anstalter och häkten.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Läkemedelshantering och administrering
Dokumentation i journalsystem
Medicinska bedömningar och akutvård
Samordning med läkare och psykologer
Hälsoundersökningar och provtagning
Smittskyddsarbete och förebyggande hälsovårdKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års yrkeserfarenhet
God svenska i tal och skrift
Flexibel, stresstålig och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och hög integritet
Förmåga att hantera komplexa situationer
Erfarenhet av psykiatri eller missbruksvård är meriterande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom kriminalvård och rättspsykiatri
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
. Tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9582440