Sjuksköterska till korttidsverksamheten
2025-10-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en sjuksköterska till korttidsverksamheten Villa Linné beläget i centrala Kalmar. Här får du arbeta nära patienterna, tillsammans med sex engagerade kollegor i ett kompetent sjukskötersketeam.
Du kommer ansvara för de patienter som växelvis bor hemma och på korttidsboendet. Som fast vårdkontakt planerar, utför och samordnar du hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje patients individuella behov.
Arbetet är varierande och innehållsrikt. Här möter du allt från avancerad hemsjukvård till palliativ vård, läkemedelshantering och såromläggningar. Du får följa patienterna över tid och verkligen se effekten av den vård du ger.
Hos oss arbetar du både självständigt och i team. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschef och vi samarbetar nära med vårdgrannar som psykiatrin, habiliteringen och hälsocentralerna.
Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat där vi stöttar, inspirerar och lär av varandra. Hos oss får du frihet under ansvar, och möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling.
Du kommer att vara schemalagd dag, kväll och helg.
För dig som är nyfiken på andra delar av kommunens sjuksköterskeverksamhet finns också möjlighet till tillsvidareanställningar i våra andra team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har flerårig erfarenhet från yrket. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård men det är inte ett krav. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning exempelvis distriktsköterska, äldre sjuksköterska eller annan inriktning som ger mervärde i verksamheten.
Som person är du strukturerad, har en hög samarbetskompetens och en förmåga att prioritera ditt arbete. Du känner ett stort engagemang och genuint intresse för dina arbetsuppgifter.
Som sjuksköterska har du förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar i din profession samtidigt som du värderar teamarbete högt och är flexibel. Du kan strukturera upp din arbetsdag och prioritera i ditt arbete. Du behöver kunna vara kreativ och anpassa dig efter både situation och person och se möjligheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska godkänt utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete på HVB-hem" uppvisas. Utdraget finns för beställning på polisens hemsida www.polisen.se
Välkommen att söka tjänst som sjuksköterska hos oss! Vi tillsätter tjänsterna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
