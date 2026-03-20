Sjuksköterska till Korttidsenheten, Visby
2026-03-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Korttidsenheten
Korttidsenheten i Visby är en central verksamhet som erbjuder tillfällig vård och omsorg för personer som behöver rehabilitering, växelvård eller stöd i väntan på annat boende.
Här möts vårdtagare med olika behov, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Enheten har nyrenoverade lokaler som bidrar till en modern, funktionell och trivsam vårdmiljö.
På enheten arbetar ett engagerat och kompetent team med ett nära samarbete mellan professioner. Totalt finns sex sjuksköterskor och vid varje arbetspass ansvarar sjuksköterskan för en avdelning med tio platser. I uppdraget ingår att leda omvårdnadsarbetet samt handleda och stödja omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet kring brukarna. Du arbetar i nära samverkan med undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och övriga yrkesroller. Utöver det lokala uppdraget ingår du i Region Gotlands övergripande sjukskötersketeam, bestående av cirka 24 sjuksköterskor, där ni regelbundet träffas för kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling med fokus på kvalitet, handledning och kompetensutveckling i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du bland annat att:
Ansvara för och samordna det dagliga omvårdnadsarbetet i verksamheten tillsammans med enhetschef.
Leda, handleda och stödja omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet.
Utföra sedvanliga patientnära arbetsuppgifter såsom undersökningar, bedömningar, information och rådgivning.
Samverka med läkare, anhöriga och externa vårdgivare samt delta i vårdplanering och utskrivningsprocesser.
Delta i utvecklingsarbete tillsammans med enhetschef, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal.
Arbeta med kvalitetssäkring genom nationella kvalitetsregister.
Leda och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ekonomiska ramar.
Delta i sjukskötersketräffar inom Region Gotland för kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.
Arbeta vid behov i andra verksamheter inom Region Gotland för att bredda erfarenhet, ta del av nya arbetssätt och bidra till egen utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom sjukhusvård, exempelvis inom akutgeriatrik, stroke, infektion eller kirurgi. Specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre ses som en fördel. Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregister såsom Senior Alert, Svenska Palliativregistret och BPSD-registret är också meriterande.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter gott samarbete. Du är mål- och resultatorienterad, arbetar strukturerat och har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt som bidrar till kvalitet och förbättringsarbete.
Du kommunicerar tydligt och lyhört med kollegor, patienter och anhöriga och har en helhetssyn som gör att du kan prioritera och fatta välgrundade beslut i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid beskrivna personliga kompetenser enligt ovan.
I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift, för att säkerställa trygg omsorg, god och korrekt dokumentation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
för att beställa.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden - Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.

Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/369".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Korttidsenheten

Kontakt
Matilda Hägg Struwe, rekryterare 0498-203574

Jobbnummer
9808782