Sjuksköterska till korttidsenheten och boende
Halmstads Kommun / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i att säkerställa en trygg, säker och nära
vård. Du ansvarar för bedömning, planering, genomförande och uppföljning av
omvårdnads- och medicinska insatser, alltid med patientens behov och resurser i fokus.
Arbetet är självständigt och varierat, med många kontaktytor och ett nära samarbete med
omsorgspersonal, läkare, rehabteam och andra professioner. Du leder och samordnar
omvårdnadsarbetet tillsammans med patient, närstående och teamet runt patienten
samtidigt som arbetet som patientansvarig sjuksköterska innebär långsiktigt ansvar för
patienter med komplexa vårdbehov. För specialistsjuksköterskor ingår ett utökat
hälsofrämjande ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom äldreomsorg,
primärvård eller sjukhusvård. Du är social, samarbetsvillig och har en god
anpassningsförmåga till varierande arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Vidareutbildning
inom geriatrik, öppen hälso- och sjukvård, eller psykisk ohälsa hos äldre är meriterande.
Förskrivningsrätt av läkemedel ses också som en fördel. Du bör ha god datorvana, och
erfarenhet av att dokumentera i digitala system via mobil och dator är ett plus. Det är
avgörande att du är social, lyhörd och självständig, med förmågan att skapa trygghet hos
våra patienter. Vi värdesätter också att du har ett reflekterande arbetssätt och att du är
lösningsorienterad. B-körkort för manuellt växlad personbil är ett krav för tjänsten. Vi
kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vill du arbeta personcentrerat och göra verklig skillnad för människor varje dag? Vi söker
nu sjuksköterskor till hemvårdsförvaltningens vård- och omsorgsboenden i Halmstad
kommun. Vi erbjuder en meningsfull och utvecklande tjänst i en verksamhet som satsar på
kvalitet, samverkan och kompetensutveckling. Vi erbjuder till alla våra medarbetare
friskvårdsbidrags, skobidrag för vårdnära yrken och flextid. Välkommen att bli en del av
vårt team!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemsjukvård och förebyggande (HE) Kontakt
Enhetschef
Cathrine Forestam +46765036133 Jobbnummer
9975330