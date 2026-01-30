Sjuksköterska till korttidsenheten i Heby -Vikariat
Ta chansen! Vikariat som Sjuksköterska på vår uppskattade Korttidsenhet i Heby kommun.
Rollen
På Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby söker vi nu en legitimerad sjuksköterska till korttidsenheten som har 20 platser fördelat på två avdelningar. Du ansvarar för dessa tillsammans med en till sjuksköterskekollega.
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att:
- Göra medicinska bedömningar och uppföljningar
- Planera, genomföra och dokumentera hälso- och sjukvårdsinsatser
- Samverka med andra professioner i teamet
- Handleda och delegera omvårdnadspersonal
- Arbeta i kvalitetssystem
Tjänsten innebär att du arbetar dagtid samt var sjätte helg.
Det här är vi
Vi är ett engagerat och flexibelt team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, samordnare, administratör och rehab assistent som samarbetar nära för att uppnå bästa möjliga vård för våra patienter. Vi delar med oss av vår kunskap, stöttar varandra och arbetar utan prestige. Vi uppskattar möjligheten att själva planera och prioritera våra omvårdnadsinsatser utifrån patienternas behov.
Vårt arbete bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler på Lövsta vård- och omsorgsboende, där vi även har tillgång till en vacker trädgård med höns, växthus och utomhusgym.
Är det här du?
Du precis som vi trivs med att handleda medarbetare i hälso- och sjukvårdsfrågor. Du motiveras av att tillsammans med oss organisera omvårdnaden på bästa sätt för våra invånare. Du känner dig trygg med din förmåga att prioritera, leda andra och vara ansvarstagande.
Vi söker dig som:
- Har svensk legitimation som sjuksköterska
- Har god svenska i tal och skrift
- Har B körkort för manuell bil
- Har ett professionellt och varmt bemötande
- Är ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från kommunal verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du hospitera är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
