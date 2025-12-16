Sjuksköterska till korttidsenheten
2025-12-16
Vi söker en sjuksköterska till hemvårdsförvaltningens korttidsenhet.
Arbetet utförs på ett varierat och flexibelt sätt, anpassat efter de behov som uppstår i verksamheten. Din roll är central för att säkerställa en god och nära vård för våra patienter, samtidigt som du bidrar till att upprätthålla kvalitet och kontinuitet i verksamheten.
I din roll ansvarar du för sjuksköterskeinsatser på korttidsenheten enligt verksamhetens behov. Du har ansvar för bedömning, planering och utförande av medicinska åtgärder som läkemedelsadministration, såromläggningar och uppföljning av hälsotillstånd. Du tar ansvar för korrekt och noggrann dokumentation i patientjournaler samt säkerställer att insatser följer gällande rutiner och riktlinjer.
Du arbetar i nära samverkan med omsorgspersonal, rehabteam och andra sjuksköterskor för att skapa en trygg och säker vårdmiljö.
Verksamheten erbjuder regelbunden kompetensutveckling för att säkerställa en hög vårdkvalitet.
Tjänsten innebär varierande arbetstider med helgtjänstgöring var fjärde helg på korttidsenheten.
Vi erbjuder dig en dynamisk och omväxlande roll där du gör skillnad för våra patienter varje dag! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, korttidsvård eller sjukhusvård. Du är social, samarbetsvillig och har en god anpassningsförmåga till varierande arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Vidareutbildning inom geriatrik, öppen hälso- och sjukvård, eller psykisk ohälsa hos äldre är meriterande. Förskrivningsrätt av läkemedel ses också som en fördel. Du bör ha god datorvana, och erfarenhet av att dokumentera i digitala system via mobil och dator är ett plus.
Det är avgörande att du är social, lyhörd och självständig, med förmågan att skapa trygghet hos våra patienter. Vi värdesätter också att du har ett reflekterande arbetssätt och är lösningsorienterad.
B-körkort för manuellt växlad personbil är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemsjukvård och förebyggande (HE) Kontakt
Cathrine Forestam, Enhetschef 076-5036133 Jobbnummer
9646460