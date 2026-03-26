Sjuksköterska till korttidsenhet på Högsbotorps vård- och omsorgsboende
Om jobbet
Är du legitimerad sjuksköterska och vill ha ett omväxlande och självständigt arbete där du gör skillnad för människor varje dag? I och med en omorganisation söker vi fler medarbetare till vår kortidsenhet på Högsbotorps vård- och omsorgsboende i stadsområde Sydväst.
På korttidsenheten arbetar sjuksköterskor tillsammans i ett nära team med fysio- och arbetsterapeuter, farmaceut samt omsorgspersonal. I arbetet ingår dialog och samverkan med flertalet aktörer där samarbete och problemlösning är en stor del. Som sjuksköterska på Högsbotorps korttidsenhet ansvarar du i din yrkesroll att tillsammans med övriga medarbetare göra en samlad bedömning av patientens behov av hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg.
Samarbete och god gemenskap värderas högt. Enheten har 30 platser. Korttidsenheterna i Göteborgs Stad stödjer personer som behöver få tillbaka, behålla eller förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen och på så sätt möjliggöra att bo kvar hemma. Här vårdas även patienter i väntan på ett annat boende eller patienter som är i livets slutskede.
Flödet för in- och utskrivning är hög på våra korttidsenheter där vistelsetiden för patienterna är i regel runt 14 dagar. Arbetet på en korttidsenhet är fritt och varierande. Som sjuksköterska kommer du att ha ett helhetsansvar för de patienter du ansvarar för. I detta ingår att bedöma, utreda, planera, genomföra åtgärder och dokumentera utifrån patientens olika hälsoproblem.
Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion så att du ska bli så trygg som möjligt i din roll. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med vana av arbete på korttid, det är meriterande om du har vidareutbildat dig inom vård av äldre. Önskvärt är om du har förskrivningsrätt inom inkontinens och hjälpmedel. Har du inte det förväntas du att läsa in det på arbetstid. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av yrket. B-körkort är ett krav för tjänsten, kväll och helgtjänstgöring ingår.
Du som söker har god förmåga att arbeta tillsammans med andra, med patientens bästa i fokus. Du förstår det gemensamma uppdraget, handlar utifrån det och bidrar till helheten. Du har även förmåga att arbeta självständigt och ta egna beslut i arbetet. Du arbetar för att ge en hög vårdkvalitet för patienterna genom att du tar dina arbetsuppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du ger ett gott bemötande till alla du möter i din yrkesroll, detta genom att visa respekt och hänsyn. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov.
Om du tycker att detta låter som ett roligt och intressant arbete så är du varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Emina Begic emina.begic@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3660325 Jobbnummer
9822056