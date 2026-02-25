Sjuksköterska till korttidsenhet Byalagsgatan Lundby
2026-02-25
Om jobbet
Är du sjuksköterska och vill bli en del av vårt team på korttidsenheten Byalagsgatan i Lundby? Du välkomnas till en trevlig arbetsplats, där du möter en chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat och ha kul på jobbet!
Korttidsenheten Byalagsgatan är en ny enhet i stadsdelen Lundby.
Vi sitter i nyrenoverade och anpassade lokaler sedan årsskiftet. Vi önskar nu utöka med ytterligare en sjuksköterska till vårt team. Till oss kommer patienter från 18 år med varierande diagnoser såsom fysisk funktionsnedsättning, progredierande sjukdom eller förvärvad hjärnskada. Många som kommer hit har drabbats mitt i livet och du blir därför en viktig del av deras väg tillbaka. Samarbete i tvärprofessionella team och kollegialt stöd är centrala delar av arbetet. Du är en del av ett stabilt och erfaret team på korttidsenheten där samtliga arbetspass är förlagda.
I arbetsuppgifterna som sjuksköterska ingår att bedöma, planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och enligt våra kvalitetsregister. Du arbetar självständigt och har eget patientansvar, men det finns alltid kollegor att rådfråga vid behov.
Du får ett stimulerande och flexibelt arbete med fokus på eget ansvar, där du har möjlighet att vara med och påverka. Hos oss finns gott om möjligheter att utvecklas. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda många olika vägar. Du kan växa i din yrkesroll, utvecklas på bredden eller på djupet. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi strävar efter ett närvarande och tillitsfullt ledarskap som stöttar dig i din utveckling. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från yrket och målgruppen är det meriterande. Vidare är B-körkort ett krav för tjänsten.
Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med patienten och anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och ger ett gott bemötande. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
