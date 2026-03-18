Sjuksköterska till korttidsenhet - dagtid, måndag-fredag i Simrishamn
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Simrishamn
2026-03-18
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på korttidsenheten har du en central roll i patientens vård och rehabilitering. Du ansvarar för omvårdnaden och gör självständiga bedömningar i nära samarbete med övriga professioner.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Personcentrerad omvårdnad med fokus på rehabilitering och förebyggande insatser
* Vård- och omsorgsplanering i samverkan med patient, anhöriga och team
* Läkemedelshantering
* Delegering och handledning av omvårdnadspersonal
* Samverkan med andra vårdgivare och professioner
Vi arbetar för att stärka patientens självständighet och främja egenvård, samtidigt som vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där kompetensutveckling och kollegialt lärande är en självklar del.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av korttidsvård, rehabilitering, hemsjukvård eller äldreomsorg är meriterande men inte ett krav.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
* Är trygg i din yrkesroll och fattar välgrundade beslut
* Är prestigelös, strukturerad och ansvarstagande
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
* Har ett respektfullt och professionellt bemötande
* Skapar förtroende, inger lugn och bygger goda relationer
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
* Dagtidsarbete måndagfredag
* Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
* En familjär arbetsplats med engagerade kollegor
* Möjlighet till kompetensutveckling och professionell utveckling
* En arbetsmiljö där tillit, samarbete och hållbarhet står i centrum
Välkommen att bli en del av Simrishamns kommun där ditt engagemang gör skillnad varje dag.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313537 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Kristiansson sara.kristiansson@simrishamn.se 0414-81 97 76 Jobbnummer
9805054