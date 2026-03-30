Sjuksköterska till korttidsboendet Häradsgården i Lit
2026-03-30
Sjuksköterska till Häradsgården
Är du sjuksköterska och intresserad av att arbeta på korttidsboende? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu en sjuksköterska till korttidsboendet på Häradsgården. Korttidsboendet har 16 platser där två sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och erfaren omvårdnadspersonal arbetat tätt tillsammans. Häradsgården ligger centralt i Lit, ca 2 mil utanför Östersund, där hälsocentral och apotek finns i nära anslutning. Häradsgården har även ett SÄBO med 57 platser och är det största särskilda boendet i Östersunds kommun. Här finns en tät sammanhållning, ett gott kollegialt stöd och en stimulerande arbetsmiljö!
Tjänsten är ett vikariat fram till mars 2027 med en förväntad start under sommaren eller enligt överenskommelse. En introduktionsperiod på ett par veckor kommer att vara planerad och under sommaren arbetar alltid två sjuksköterskor för att främja en bra uppstart för dig. Tjänstgöringsgraden är på 100% med attraktiva arbetstider där du arbetar veckodagar kl. 07-16, samt var sjätte helg. Lätthelger och storhelger fördelas utifrån överenskommelse mellan alla sjuksköterskor på området. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta både självständigt och i team. Du får fortlöpande kompetensutveckling inom olika områden.
Ditt nya jobb
Som sjuksköterska på korttidsboende arbetar du nära i team med arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal utifrån korttidsprocessen vilket innebär ett strukturerat arbetssätt där planering, uppföljning och rehabiliterande åtgärder är centrala delar. Vården är personcentrerad och individanpassad och omvårdnaden är ofta mer avancerad och specifik jämfört med andra vårdformer. Sammantaget är arbetet både varierande och utvecklande, med stort fokus på att hjälpa individen vidare i sin vårdprocess.
Vår arbetsplats har ett hälsofrämjande förhållningssätt där vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare. Du blir du en viktig del i arbetet för att främja fysisk, psykisk och social hälsa.
I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma, genomföra och utvärdera medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser utifrån varje medborgares unika behov. Du kommer även att handleda och utbilda omvårdnadspersonal och delegera arbetsuppgifter. En viktig del av ditt arbete är också att dokumentera och uppdatera patientjournaler i vårt verksamhetssystem. Publiceringsdatum2026-03-30KvalifikationerKvalifikationer
• Du är legitimerad sjuksköterska
• Minst ett års arbetslivserfarenhet i rollen som sjuksköterska
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har B-körkort
Meriterande
• God datorvana
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
• Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av systemen Viva och Cosmic link
Vi söker dig!
Vi söker dig som är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. I ditt arbete är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Som person är du stabil och fokuserar på rätt saker i varje given situation. Utöver det är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter. Du är en initiativtagande person som uppnår resultat med det du tar dig för. Du har verksamhetens bästa i åtanke när du agerar och tar beslut.
I denna roll möter du och arbetar tillsammans med annan personal, medborgare och anhöriga. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du samarbetar på ett lyhört och motiverande sätt. Du har en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. För oss är det viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut och följer verksamhetens mål, policys och riktlinjer.
Välkommen att söka till oss!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare.
Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528)
