Sjuksköterska till korttidsboendet Ängsgården, Norrtälje | Tiohundra

2026-02-23
Är du sjuksköterskan som vill vara med och vidareutveckla vårt arbete med korttidsgäster på Tiohundra? Vi söker nu en engagerad och erfaren sjuksköterska till Ängsgården i Norrtälje.
Du får en nyckelroll i teamet, där din kompetens gör verklig skillnad för patienter, deras närstående samt den omvårdnadspersonal som du stöttar.

Publiceringsdatum: 2026-02-23

Om tjänsten
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du själv lägger upp arbetet tillsammans med kollegor. Schemat är rullande över sex veckor med helgtjänstgöring var sjätte helg och enstaka kvällspass förekommer. Tjänsten är på 100%, men vi är öppna för dialog kring omfattningen vid intervju.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ansvara för att planera, genomföra och utvärdera medicinska bedömningar och behandlingar, både planerade och akuta.
Utföra medicinska åtgärder, allt från såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård, hantering av läkemedel med mera.
Handleda och stödja omvårdnadspersonal.
Arbetar i flera digitala system, främst Take Care, Appva, Lifecare och Pascal.
Samt även registrera i Senior Alert, BPSD, Palliativa registret och snart även i SweDem.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder bland annat 5 000 kr i friskvårdsbidrag årligen, gratis träning på våra gym, föräldrapenningtillägg och förmånliga pensionsvillkor.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
B-körkort och körvana.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Tidigare erfarenhet från arbete inom äldrevården.
Det är meriterande om du också har:
Vidareutbildning inom äldrevård, demens eller palliativ vård.
Tidigare erfarenhet av arbete inom korttidsverksamhet eller SÄBO.
Du är en strukturerad person som tar ansvar för ditt arbete och levererar i tid. I pressade situationer behåller du lugnet, agerar stabilt och fattar välgrundade beslut utifrån tillgänglig information. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt, samtidigt som du är omtänksam och bidrar till den goda lagandan vi är mycket stolta över.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Ängsgårdens äldreboende ligger vid Norrtäljes södra infart, med både närhet till natur och goda pendlingsmöjligheter. Det är lätt att ta sig hit med bil, och bussarna stannar precis intill. Boendet har 30 lägenheter för permanent boende och 12 korttidsplatser. Under vintern kommer 8 omvårdnadsplatser att konverteras till korttidsplatser.
Tillsammans med sjuksköterskor på våra övriga äldreboenden inom Tiohundra skapar vi en tydlig struktur som ger dig stöd i det dagliga arbetet. Målet är att du ska ha en hållbar arbetssituation och få möjlighet att vara med och forma den bästa möjliga äldrevården för våra boende.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Omsorgsboende, Ängsgården Kontakt
Maria Strömberg, enhetschef 08-12326697 Jobbnummer
9759183