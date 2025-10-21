Sjuksköterska till korttidsboende i Sundbybergs stad
2025-10-21
Duvbopark är ett tryggt och aktivt boende som ligger i ett grönt och lummigt område i Duvbo, nära Sundbybergs centrum och består av fem våningar med sammanlagt 64 lägenheter. Sundbyberg stads äldreomsorg är certifierade enligt ISO 9001:2015 som är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. Här finns förutom sjuksköterskor, omsorgspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut även kvalitetssamordnare, vaktmästare, vårdhund och aktivitetsledare.
Till vår korttidsenhet med 13 platser söker vi nu en leg.sjuksköterska. Det här är en roll för dig som är driven och har förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt och tycker om utmaningar. Det finns en stabil personalgrupp som har lång erfarenhet av korttidsvård.
Vi kan erbjuda dig
• Måndag till fredag dagtid med tjänstgöring var sjätte helg.
• Ett självständigt arbete där du kan utforma dina arbetsdagar under eget ansvar.
• Möjlighet till kompetensutveckling ex arbetsledarskapsutveckling.
• Stöd av tillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor från vårt kvalitetsledningssystem som underlättar dina arbetsuppgifter.
• Trygg och närvarande ledning med korta beslutsvägar.
• Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med mycket humor, arbetsglädje och gemenskap.
• Möjlighet att semesterväxla för fler semesterdagar.
• Friskvårdsbidrag.
Vi söker Dig som är noggrann, nyfiken och ansvarstagande samt har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga med ett genuint intresse för att arbeta med äldre. Du är prestigelös och ser lösningar i stället för problem och lägger stor vikt på att vara "serviceminded". Att Du vill arbeta salutogent är en förutsättning.
Som sjuksköterska kommer du att utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du har en arbetsledande roll där det är av viktigt att skapa ett team tillsammans med omsorgspersonalen, för att kunna erbjuda omsorgstagarna en patientsäker och personcentrerad vård med fokus på en meningsfull och värdig dag utifrån deras önskemål och behov.
Övriga arbetsuppgifter är planera och driva utvecklingsprojekt tillsammans med vår kvalitetssamordnare och omsorgspersonal, handleda och stödja studenter, omsorgstagare, anhöriga och omsorgspersonal.
Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar och ser fram emot att Du kompletterar oss med dina erfarenheter och kompetenser.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med längre erfarenhet av att arbeta inom kommunal äldreomsorg. Meriterande om du har erfarenhet av korttidsvård. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Skicka in ansökan senast 16 november. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Bitr.enhetschef
Suzanne Myrland suzanne.myrland@sundbyberg.se 070-087 68 31 Jobbnummer
9566789