Sjuksköterska till kompetensteam palliativvård Centrum
Om jobbet
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad? Nu behöver vi dig med kunskap och intresse för palliativ vård till vårt härliga team i centrum.
Vi bedriver en fin vård för våra svårast sjuka patienter. Vården utgår från de fyra hörnstenarna genom att förebygga och lindra lidande, främja kontinuitet och god kommunikation mellan den sjuka personen, närstående och vårdpersonal oavsett huvudman. Vi utgår från vårt nya kontor på Gårdavägen 2
Nu söker vi ny medarbetare till vårt kompetenteam palliativvård. Vi är ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar personcentrerat och planerar arbetet utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov. Våra patienter befinner sig i olika palliativa skeden och åldrar. Patienterna kan finnas både i hemmet men också i våra övriga kommunala boendeformer. Kompetensteamet för palliativ vård är en del av hemsjukvården med inriktning mot de patienter som har ett komplext palliativt vårdbehov. Teamet har utöver patientansvar ett uppdrag att utbilda och stötta kollegor i palliativvård, detta för att bredda kunskapen i vårt stadsområde. Målet är att alla ska erbjudas en jämlik palliativvård oavsett boende form. Som sjuksköterska i teamet kommer du också ha flera olika samarbetsytor med både primärvård och specialistvård samt kollegor i stadsområdet.
På vår arbetsplats bryr vi oss om varandra och arbetar tillsammans för att ge en god och säker vård. Vill du vara med i detta betydelsefulla arbete så kommer du ges möjlighet att vara med och fortsätta att utveckla vårt kompetensteam.
Vem blir din chef?
Sandra Benjaminsson är som chef engagerad, lyhörd och gillar att driva verksamheten framåt tillsammans med engagerade medarbetare. Hon tror på öppenhet, tydlighet och frihet under ansvar. Arbetsmiljön är viktig och därför vill hon som chef finnas nära verksamheten "Arbetet är en stor del av livet vilket gör det viktigt att privatliv och arbetsliv synkar". Vill du läsa mer om Sandra Benjaminsson, gå gärna in på https://www.linkedin.com/in/sandra-benjaminsson-454697168/Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse och engagemang för den palliativa vården. Det är meriterande om du har läst kurser eller vidareutbildning inom området eller tidigare har arbetat inom onkologi, hospice eller liknande. Att sätta patienten i centrum är självklart för dig och du tycker det är roligt att utveckla och förbättra vården. Eftersom en stor del av arbetet handlar om att besöka patienter i deras hem ställer tjänsten krav på B-körkort.
Du kommer möta svårt sjuka patienter samt närstående vilket kräver egenskaper som empati och lyhördhet. Du trivs med samverkan och att ha många kontaktytor i syfte att göra skillnad för patienten och närstående samt har förmåga att arbeta självständigt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du lyssnar in och skapar förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att tillgodose deras behov.
Du visar engagemang i ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du har en positiv attityd och kan prioritera om arbetet vid behov. Vidare förstår du vikten av tydlig samt relevant dokumentation och kommunikation. Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
