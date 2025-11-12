Sjuksköterska till Kompetensteam palliativ vård Hisingen
2025-11-12
Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba med palliativ vård i hemmet? Vill du göra skillnad för våra patienter och deras närstående tillsammans med oss? Vill du arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och i ett team kring patienterna? Vi söker dig som brinner för den palliativa vården och är intresserad av att vara med och utveckla den palliativa vården i Göteborgs Stad!
Vi i KPV (kompetensteam palliativ vård) är ett team inom den kommunala hälso- och sjukvården och teamet består förutom av sjuksköterskor även av arbetsterapeuter och en sjukgymnast.
Vi arbetar utifrån det palliativa förhållningssättet som bygger på de fyra hörnstenarna kommunikation och relation, teamarbete, symtomlindring samt närstående. Vi arbetar nära varandra i teamet. Palliativ vård handlar om att skapa så hög livskvalitet som möjligt under den tid som är kvar för våra patienter.
Hos oss arbetar du som sjuksköterska med bedömningar och behandling av patienter i deras hem. Vi planerar arbetet utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Patienterna kan vara i varierande åldrar men är för det allra mesta i livets slutskede. Gemensamt för alla våra patienter är att de behöver den kompetens som ett palliativt inriktat team kan ge. Förutom att vara med och bidra till en god vård för våra patienter kommer en del av ditt arbete vara att stötta närstående.
Du erbjuds ett utvecklande jobb i en spännande organisation. På vår arbetsplats bryr vi oss om varandra och arbetar tillsammans för att ge en god och säker vård. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Hos oss finns möjligheter att påverka och ha inflytande, i stort som smått. Det finns också stora möjligheter till personlig utveckling genom utbildningar, olika ansvarsområden och fördjupningsuppdrag. När vi gemensamt strävar efter att utveckla verksamheten skapas delaktighet och engagemang.
Arbetet är schemalagt dag, kväll och helg. Vi utgår ifrån gemensamma lokaler på Bror Nilssons Gata 5 på Lindholmen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete som sjuksköterska, arbete i hemsjukvård och av palliativ vård. Då vi arbetar över hela Hisingen är B-körkort och god körvana ett krav.
I tjänsten kommer du att arbeta självständigt till stor del vilket gör att du behöver vara trygg i att på egen hand träffa patienter och göra bedömningar, men det finns alltid kollegor som kan stötta dig i ditt arbete. Vi ser därför att det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor för att kunna ge våra patienter bästa tänkbara vård. Då du kommer möta svårt sjuka patienter samt närstående kräver det att du är empatisk och lyhörd. Du lyssnar in och skapar förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att tillgodose deras behov. För oss är det också viktigt att du är en ansvarsfull medarbetare som förstår vikten av ditt arbete och hur det påverkar andra samt är mån om dina kollegor. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och använder din tid effektivt.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Låter detta som ett arbete för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling (såsom pass och nationellt identitetskort). Körkort är ingen giltigt identitetshandling, men tag med dig även det på intervjun då tjänsten kräver körkort. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
