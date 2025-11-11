Sjuksköterska till kommunsjukvården
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vårt team av sjuksköterskor växer och vi söker nu dig som vill bli en del av vår verksamhet.
I Åtvidabergs kommun satsar vi på våra medarbetare och ger dig förutsättningar att trivas, utvecklas och arbeta med kvalitet. Vi är en organisation som präglas av framåtanda där medarbetare tillåts bidra med sin unika kompetens. Vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen vilket ger goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett varierat uppdrag och arbetar både på särskilt boende, ordinärt boende och LSS. Vi försöker anpassa dina arbetsuppgifter utifrån dina önskemål. Du kan ha huvudsaklig inriktning mot särskilt boende eller hemsjukvården. Under kvällar och helger arbetar du i hela verksamhetsområdet
I ditt arbete möter du människor i olika livsfaser, med olika omvårdnadsproblem och många gånger med ett långvarigt vårdbehov. I det dagliga arbetet ingår planerade och akuta patientbesök. Du genomför bland annat såromläggningar, läkemedelshantering och uppföljningar.Oavsett individens boendeform är omvårdnaden personcentrerad. Vi är även en del i regionens LAH verksamhet där avancerad hemsjukvård bedrivs både i ordinärt och särskilt boende.
Du ingår i Vård och Rehabteamet tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och farmaceut. Hos oss arbetar du i en liten organisation med ett härligt arbetsklimat och korta beslutsvägar. Du arbetar nära dina kollegor, chefer och samarbetspartners.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser att du har B-körkort, god dokumentations- och datavana samt behärskar svenska väl i tal och skrift. Har du erfarenhet av hemsjukvård eller en specialistutbildning inom vård av äldre eller till distriktssköterska? Toppen - men det är inget krav!
För att trivas hos oss behöver du vara en teamspelare som gärna samarbetar och kommer med nya idéer för att utveckla verksamheten. Samtidigt har du förmåga att självständigt strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är trygg i din yrkesroll vilket gör att du är lugn och uppmärksam i ditt bemötande.
Meningsfull vardag - Hos oss får du arbeta med personcentrerad vård där du verkligen hinner se och stötta dina patienter.
Starkt team - Vi är ett kompetent team där sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och farmaceut arbetar för patienternas bästa.
Utvecklingsmöjligheter - Vi uppmuntrar nytänkande och ger dig chansen att påverka verksamheten. Specialistutbildningar och vidareutveckling är något vi gärna stöttar!Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Du kommer att jobba var sjätte helg.
Om rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan senast den 31 januari. Vi rekryterar fortlöpande, så vänta inte med att komma in med din ansökan.Åtvidabergs kommun begär in utdrag ur belastningsregister för den som ska erbjudas anställning i brukarnära verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Ersättning
