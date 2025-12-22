Sjuksköterska till kommunal primärvård Ljungskile
Om jobbet
På hemsjukvården Ljungskile är vi ett härligt gäng sjuksköterskor som tillsammans arbetar för att erbjuda bästa möjliga hälso- och sjukvård.
I tjänsten ingår omvårdnadsansvar för ca 20-25 patienter. På vår arbetsplats värnar vi om varandra och vår arbetsmiljö. Vi arbetar både självständigt och i team med bedömningar samt utförande av medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser. Dina blivande kollegor har ett nära samarbete och arbetar för att skapa samt bibehålla goda relationer till varandra och andra.
Vi arbetar två helger på tio veckor. Övrig arbetstid är förlagd dagtid.
Uddevalla kommun ligger i framkant gällande välfärdsteknik inom hälso- och sjukvård. Vi arbetar med innovativa produkter och tekniska lösningar för möta framtidens vårdbehov. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
- Sedvanliga arbetsuppgifter inom hemsjukvården.
- Arbeta självständigt och i team med bedömning och insatser.
- Utföra medicinska åtgärder.
- Delegera och handleda omvårdnadspersonal.
- Arbeta i nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor.
- Vara med och utveckla arbetet med nära vård.
Vi söker dig som
- Är trygg i din roll som sjuksköterska.
- Är intresserad av att vara med och utveckla framtidens vård inom kommunal- hälso- och sjukvård.
- Har en god samarbetsförmåga.
- Är flexibel och har ett strukturerat arbetssätt.
- Har ett gott bemötande och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Det är även meriterande om du är distriktssköterska eller har annan relevant specialistsjuksköterskeexamen.
Rekrytering kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Anställningsvillkor
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
