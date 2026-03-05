Sjuksköterska till kommunal primärvård - dag och kvällstid
2026-03-05
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska inom den kommunala primärvården, dag och kvällstid.
Hos oss blir du en del av ett härligt team med stark teamkänsla där vi stöttar och hjälper varandra i vardagen. Vi värnar om en god arbetsmiljö och lägger stor vikt vid att du som ny medarbetare får en trygg och bra start. För att du ska få en bra start erbjuder vi dig som nyanställd en individanpassad introduktion.
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid!
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl. a:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Arbetsskor
Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska inom kommunal primärvård ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i patienters hem. Ditt arbete innefattar bland annat medicinska bedömningar, riskförebyggande insatser, läkemedelshantering samt att ge stöd och vägledning till omvårdnadspersonal. Du planerar och följer upp vårdinsatser utifrån varje patients individuella behov och situation.
Du samarbetar nära med andra professioner inom och utanför kommunen, exempelvis undersköterskor, läkare och rehabpersonal. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete samtidigt som du värdesätter samarbete och har förmåga att samordna och hålla ihop vårdinsatser. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och en helhetssyn, där varje patientmöte är unikt och betydelsefullt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom distriktssköterska, psykiatri eller vård av äldre. Du har god vana av att arbeta i IT-baserade journalsystem och uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men även annan relevant arbetslivserfarenhet värderas. B-körkort är ett krav då arbetet ofta innebär hembesök hos patienter.
Du har förmåga att behålla lugnet även vid hög arbetsbelastning och arbetar med ett professionellt och positivt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/ Arbetsplats
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Agneta Kärvling agneta.karvling@alingsas.se Jobbnummer
