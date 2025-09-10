Sjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård.
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en leg.
sjuksköterska till den kommunala hälso- och sjukvården, helst med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård(distrikt) eller vård av äldre men det är inget krav. Våra sjuksköterskor arbetar tillsammans inom äldreomsorgens särskilda boenden, korttidsvistelse, ordinärt boende samt inom LSS-omsorg och socialpsykiatri. Den vi söker kommer i första hand att arbeta inom hemsjukvården och på våra särskilda boenden.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helger.
Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och att du ska trivas. Vi erbjuder bland annat:
- positiva och erfarna kollegor i ett gott samarbetsklimat
- verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet
- ett omväxlande arbete
- personcentrerad vård med långa relationer med våra brukare/patienter
- heltid, med möjlighet till deltid.
- flexibel schemaläggning utifrån önskemål
- helgtjänstgöring maximalt två av sex helger
- konkurrenskraftig och individuell lönesättning
- förmånligt friskvårdsbidrag
- kompetensutvecklingDina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i kommunen arbetar du med hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära teamsamarbete med övrig HSL personal, HSL chef samt med regionens primärvård. Arbetet innebär uppgifter som akuta och planerade insatser, individuella medicinska bedömningar, bedömningar av specifik omvårdnad samt riskbedömningar och fallprevention. Du har, förutom det patientnära arbetet, även en viktig roll i samarbetet med fysioterapeut och arbetsterapeut i multiprofessionella team men också med omvårdnadspersonalen och läkare i primärvården. Arbetet innebär även kontakter med externa vårdgivare, anhöriga och företrädare för patienten.
Att handleda studenter är även en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser helst att du har specialistutbildning vård av äldre eller distriktssköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Du har förmåga att jobba självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även patienten själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande, är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas som dennes närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med kollegor och andra aktörer. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi hoppas därför på sökanden av olika kön samt etnisk tillhörighet.Anställningsvillkor
Körkort är ett krav och du bör ha vana att köra bil.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden går ut. Vänta inte med att skicka in din ansökan!
