Sjuksköterska till kombinerad tjänst avdelning/dagsjukvård
2025-08-15
Medicinsk vårdenhet D samt dagsjukvård, Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
Vi ger dig en unik möjlighet att kombinera arbetet som sjuksköterska på vårdenhet samt på vår dagsjukvårdsenhet.
Välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska med delad tjänst
Som sjuksköterska dag/kväll/helg på vår hjärt- och lungmedicinska vårdenhet D innebär arbetet att du får planera, leda och organisera omvårdnadsarbetet tillsammans med patient och övriga professioner. Vi arbetar individanpassat där vi har patienten i fokus.
Som sjuksköterska inom öppenvårdens dagsjukvårdsenhet arbetar du både självständigt samt har ett tätt samarbete med kollegor och läkare på enheten. Vi tar emot medicinska patienter för behandlingar och utredningar som inte behöver inläggning i slutenvård. Du får en fantastisk möjlighet att använda din kompetens och erfarenhet för att kunna möta patientens behov.
Ditt arbete är omväxlande och stimulerande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter, som den breda medicinska akutvården innebär.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak.
I slutenvården har vi tre vårdenheter med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. I öppenvård finns mottagningsverksamhet där medicinsk dagsjukvård och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för människor och som ständigt har patienten i fokus. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska.
Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper, som samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga och personlig lämplighet. För oss är professionell inställning, ansvarstagande, gott bemötande och patientsäkerhet alltid aktuella och prioriterade frågor.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Du arbetar sedvanligt schema, 50% dag/kväll/helg, på vårdenhet D samt 50% dagtid på vår dagsjukvårdsenhet. Delad tjänstgöring ser vi som en viktig del i att sprida kunskap samt att främja samarbetet mellan öppen och slutenvård. Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
På intervjun berättar vi mer om fördelarna med att jobba på ett akutsjukhus som är både stort och litet på samma gång - du kan både utmanas och utvecklas i din profession samtidigt som det är lätt att komma in i den familjära och personliga miljön där vi hälsar på varandra i korridoren och där beslutsvägarna är korta. Många av våra medarbetare har varit hos oss länge och bidrar med stor trygghet och kunskapsöverföring till nyare medarbetare.
Kompetensutveckling och olika karriärmöjligheter är andra viktiga områden vi fördjupar oss i vid intervjun. Vi arbetar aktivt med regelbundna internutbildningar för att stärka kompetensen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Malin Sandholst (vårdenhet D), tfn 010 244 7561 alt. mail malin.sandholst@rjl.se
Catharina Anderberg (mottagning), tfn 010 244 7506, alt mail catharina.anderberg@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 september 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
