Sjuksköterska till kombinationstjänst Helg- och akutmottagning i Landskrona
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-07-13
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Är du sjuksköterska och vill arbeta på de lilla lasarettet med de stora möjligheterna?
Då är du varmt välkommen till oss på Lasarettet i Landskrona! Hos oss kommer du till ett litet familjärt sjukhus där du aldrig blir en i mängden. Vår dagliga verksamhet präglas av att vi är ett sammansvetsat team med högt i tak.
Lasarettet har tre internmedicinska avdelningar där intag främst sker från den egna akutmottagningen. Förutom de medicinska avdelningarna bedrivs kirurgi och en stor mottagningsverksamhet med olika specialiteter.
Akutmottagningen i Landskrona har i uppgift att ta emot vuxna patienter som är behov av akut vård inom medicinsk specialitet helgfria vardagar mellan klockan 8:00-17:00.
Helgmottagningen i Landskrona har öppet 10:00-16:00 lördagar och söndagar samt alla helgdagar. Hit söker patienter som inte kan vänta tills deras ordinarie vårdcentral öppnar. Akutvård inom Nära vård och hälsa består av akutmottagningar som ej har öppet dygnet runt och kvälls- och helgmottagningar inom Region Skåne.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du kombinerar din tjänst mellan akutmottagningen och helgmottagningen i Landskrona.
På vår akutmottagning arbetar du som sjuksköterska med behandling och omhändertagande av akut sjuka medicinpatienter, samt rådgivning, bedömning och triagering. Vi arbetar efter prioriteringssystemet RETTS för att säkerställa patientsäkerheten. Du arbetar omväxlande med interna och externa kontakter, såsom övriga enheter på sjukhuset, offentliga myndigheter och andra vårdgivare.
I dina arbetsuppgifter på helgmottagningen ingår telefonrådgivning, triagering, bedömningar, provtagning och assistans vid läkarmottagningen. Du är även att vara delaktig i förbättrings- och utvecklingsarbete. Detta för att kunna erbjuda våra patienter en hög medicinsk kvalitet och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
I denna tjänst får du möjlighet att arbeta i båda våra verksamheter och utvecklas inom både det akuta omhändertagandet och i den mer primärvårdsinriktade vården.
Du arbetar enligt schema med varierande arbetstider, där tjänstgöring sker både dagtid och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, Vi ser det som en fördel om du har en relevant specialistutbildning, samt arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård och/eller primärvård. Om du har kunskaper i PMO eller Melior är det positivt.
Du är trygg och säker i din yrkesroll och utför dina arbetsuppgifter med hög kvalitet, både självständigt och i nära samarbete med andra. Du är flexibel, självgående och drivande i ditt arbetssätt. Den kombinerade rollen ställer höga krav på god samarbetsförmåga och ett starkt teamfokus, vilket du trivs med och bidrar aktivt till.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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261 36 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Josefine Andersson, Vårdförbundet Josefine.E.Andersson@skane.se Jobbnummer
10000654