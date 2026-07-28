Sjuksköterska till kolorektalteamet på Kirurgmottagning 1
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-07-28
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Vi söker nu en sjuksköterska till kolorektalteamet på Kirurgmottagningen.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på kolorektalteamet, arbetar du både självständigt och i team.
Vi träffar patienter med bland annat tumörer i tjock- och ändtarm, divertikulit, funktionella besvär, proktologiska besvär och IBD. Arbetet innebär planering och bokning av mottagningar, telefonrådgivning, att assistera vid undersökningar och att verka som kontaktsjuksköterska för patienter som är under cancerutredning eller som fått en cancerdiagnos. I rollen som kontaktsjuksköterska ingår att vara med vid diagnosbesked samt att vara patientens kontakt och stöd genom hela vårdkedjan.
Om arbetsplatsen
Kirurgmottagningen är en stor, bred och specialiserad verksamhet. För oss går patienten alltid först och vår vilja är att göra det bästa för patienten. På vår arbetsplats finns stor möjlighet till utveckling och nytt lärande och du arbetar tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Upplärningen är individuellt anpassad och skräddarsys efter dig som person.
Vår mottagning är indelad i fem sektioner som arbetar på fyra olika ställen under Kirurgkliniken (Kirurgmottagning 1, Endoskopienheten, Kirurgmottagning 2 och Bröstenheten kirurgi). Vi jobbar för att alla medarbetare på våra mottagningar ska ha möjlighet att lära känna varandra och känna gemenskap.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och lokaler är du välkommen att höra av dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet i din yrkesroll. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande.
Som person är du trygg och tar ansvar för din uppgift. Du har en positiv inställning till ditt arbete, hög flexibilitet samt god förmåga att prioritera. Du delar vår värdering att alltid sätta patienten i centrum och lägger stor vikt vid att skapa bra möten. Du är noggrann och ordningsam och tycker det är viktigt att göra ett bra arbete. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetet bedrivs dagtid, måndag – fredag.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Åsa Häggblad asa.haggblad@regionvastmanland.se +4621175903 Jobbnummer
10014416