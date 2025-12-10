Sjuksköterska till kognitiva specialistmottagningen
2025-12-10
Vill du göra verklig skillnad varje dag och arbeta i framkanten av vården för kognitiv sjukdom? På kognitiva specialistmottagningen får du chansen att spela en central och ansvarsfull roll i att möta, utreda och stödja patienter genom hela vårdprocessen.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Vid kognitiva specialistmottagningen möter, utreder och stödjer vi personer med misstänkt eller känd kognitiv sjukdom och deras närstående, syftet är att hitta orsaken till och eventuellt behandla kognitivnedsättning på grund av neurodegenerativsjukdom. Som sjuksköterska har du ansvar för mottagningens patienter, vilket innebär att du bokar och genomför besök och uppföljningar, både fysiskt och via telefon. Du gör också egna bedömningar och har nära samarbete med kommuner och andra vårdgivare. Under arbetsdagen har du också hand om de patienter som ringer in eller som kontaktar oss via 1177.
Mottagningen anordnar också tillsammans med kommunerna i väster informationsträffar för patient och anhöriga några gånger per år och där du tillsammans med gruppen har möjlighet att påverka utformning.
Arbetsgrupp
Du arbetar många gånger tillsammans i team med läkare, arbetsterapeut och undersköterska i de olika delar som ingår för att kunna göra en bra bedömning. I gruppen finns också en erfaren sjuksköterska som jobbar 50 %.
Hela mottagningsenheten består av tio olika specialistmottagningar, vilket innebär att du totalt kommer få cirka 30 nya kollegor som du fikar, äter lunch och har ATP och andra gemensamma utbildningar och aktiviteter tillsammans med.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare arbetat med kognitiva utredningar eller med mottagningsarbete kan detta vara meriterande för tjänsten. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Eftersom vi är en liten mottagning behöver man kunna ta stort eget ansvar för sitt arbete. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete, är ansvarsfull och lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
