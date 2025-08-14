Sjuksköterska till klinisk ortopedisk utbildningsavdelning (KUA)
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Här arbetar vi med:
personcentrerat vård
ständiga förbättringar och tar vara på nya idéer
interprofessionella team
interprofessionell undervisning med pedagogiskt stöd för handledarna
Klinisk utbildningsavdelning (KUA)
Avdelningen är en klinisk utbildningsavdelning vilket innebär att du kommer att möta och handleda studenter från olika utbildningar, kurser och yrkeskategorier.
Kring varje interprofessionellt studentteam har vi ett interprofessionellt handledarteam med sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. I teamet ingår även en pedagog som fungerar som stöd till handledarna.
Vårdavdelning för planerade operationer med ortopedisk inriktning
Avdelningens huvuduppdrag är att vårda patienter som kommer in på remiss och är i behov av en ledplastik i höft-, knä- eller axel, samt patienter som behöver ryggkirurgi. Varje dag som opereras mellan fyra och tio patienter med efterföljande kort vårdtid.
Vi arbetar i team, där sjuksköterskan delar ansvaret om patientens vård med undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Du arbetar coachande för att öka patienternas motivation och medverkan i rehabilitering efter operationen.Publiceringsdatum2025-08-14Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4930". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Ortopedi, Avd 62 Kontakt
Annika Tiliander, vårdenhetschef 08-12363210 Jobbnummer
9458946