Sjuksköterska till klinisk kemi och transfusionsmedicin
Region Gävleborg, Laboratoriemedicin / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-02-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Laboratoriemedicin i Gävle
Vi på klinisk kemi och transfusionsmedicin är stolta över våra arbetsinsatser som skapar rätt förutsättningar för patientens vård. Ett arbete där vi finns på plats dygnet runt och levererar analyser av högsta kvalitét och möter även regionens blodbehov. Hos oss arbetar närmare 70 personer som skapar mångfald genom olika bakgrund, kunskap och erfarenhet. Vi berikar varandra med kompetens och här är alla delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet. Hos oss får du arbeta i ett helt nytt moderniserat och digitaliserat laboratorium, där vi valt att fokusera på förnyade arbetssätt och tar sikte på framtiden. Kom och bli en del av Sveriges modernaste digitala laboratorium hos oss i Gävle.
Tjänsten är huvudsakligen placerad på Klinisk kemi och transfusionsmedicin, men omfattar även 20 % rotation mot valfri avdelning, vilket ger dig möjlighet att bredda din kompetens ytterligare.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
På transfusionsmedicin (blodgivningen) arbetar åtta sjuksköterskor och hos oss får du träffa friska blodgivare mellan 18-65 år. Vi bemannar blodgivningen både i Gävle och i Sandviken och vi har även ett nära samarbete med övriga länets blodcentraler.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagning av både nyregistrerade och tidigare blodgivare med genomgång av hälsodeklaration samt blodgivning
• komponentberedning av blodpåsar från hela länet
• administrativa uppgifter såsom mail och TeleQ.
Hos oss får du
• en individanpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära andra i en mindre grupp där alla bidrar till helheten. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras, samtidigt som du har förmågan att planera och strukturera ditt arbete för att driva uppgifter framåt och nå resultat. Med ett serviceinriktat och tillmötesgående bemötande skapar du förtroende och goda relationer i ditt arbete.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av venprovtagning, tappning av blodgivare och erfarenhet av dialys. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Laboratoriemedicin Kontakt
Vårdenhetschef
Kristina Georgsson kristina.georgsson@regiongavleborg.se 072-5885936 Jobbnummer
9766746